[Opinión] Inspiración local para una respuesta global

Tjada D'Oyen McKenna (fondo, centro-derecha) estuvo de visita en Colombia a principios de mayo. / Cortesía

Sentada en una mesa de la Fundación Juanfe, en Cartagena, Miranda contiene sus lágrimas cuando la directora general de Mercy Corps, Tjada D’Oyen McKenna, le pregunta qué es lo que más echa de menos desde que dejó Venezuela hace cuatro años.

“Tenía un pequeño hotel, casas, apartamentos, pero lo que verdaderamente echo de menos es a mi hijo, que no pudo cruzar la frontera con nosotros. No lo he visto en cuatro años”, dice Miranda, que no quiere volver a Venezuela, a pesar del dolor de estar separada de su hijo. “En Venezuela no hay comida, ni combustible, ni trabajo. Reconstruiré aquí lo que perdí allá”.

Miranda es una de las 30 migrantes venezolanas que conoció McKenna hace unas semanas, cuando visitó Colombia por primera vez. Asistía al país para la reunión regional de las Américas de Mercy Corps y conocer más sobre el trabajo de la organización en la región. McKenna conoció y bailó con Miranda y otras mujeres que participan en el programa “Avanzando el futuro” y su organización aliada: Vive Bailando. Este programa, financiado por la Oficina de Población y Refugiados del Departamento de Estado de Estados Unidos, apoya a más de 17.500 mujeres, la mayoría migrantes venezolanas.

“Quedé profundamente impresionada con el programa donde se incorpora la danza y el movimiento en un espacio seguro para construir autoconfianza y conciencia, y al mismo tiempo proporciona apoyo psicosocial”, dijo McKenna. “Incluso desde mi pequeña participación, es increíble ver cómo pueden conectar los movimientos con sus sentimientos y cuánto amor hay en la sala. Con Vive Bailando brindamos un espacio de dignidad, donde estas mujeres pueden sanar y prosperar”.

McKenna también conoció a Wilson Castañeda, presidente de Caribe Afirmativo, socio de Mercy Corps, donde vio sus esfuerzos por garantizar el apoyo a la comunidad LGBT de Venezuela en Colombia. Castañeda destacó la importancia de su asociación con una organización internacional como Mercy Corps, en un país en el que solo el año pasado fueron asesinados 253 miembros de la comunidad LGBT.

“La diversidad nos sigue costando la vida. Caribe Afirmativo quiere asegurarse de que los miembros de la comunidad LGBT tengan espacios seguros y acceso a sus derechos legales. El matrimonio legal es un paso importante, pero no podemos detenernos ahí. Tenemos que garantizar que todo el mundo tenga acceso a oportunidades de trabajo, salud y planes de jubilación. Todos merecemos vivir una vida plena”, señaló Castañeda.

Durante cuatro días, la reunión regional de las Américas reunió a más de 50 miembros de equipos de los países donde Mercy Corps opera en las Américas -Colombia, Haití, Guatemala y Puerto Rico-, así como de todo el mundo. Los participantes asistieron a talleres que se centraron en el avance de un compromiso regional de localización y adaptación climática.

“Me fui de Colombia llena de energía luego de maravillosas conversaciones que mantuve con el equipo, participantes y socios. Ahora, más que nunca, estoy entusiasmada e inspirada con el trabajo que tenemos por delante, ya que todo nuestro equipo global se alinea en torno a lo que las comunidades más necesitan para prosperar, adaptarse y hacer frente al conflicto y al cambio climático”.

