De acuerdo con el diario estadounidense, fue Washington el que le planteó la idea a Orbán, quien perdió el poder en abril tras 16 años en el cargo. Sin embargo, todavía no hay una decisión final. Ni la Casa Blanca, ni Moscú, ni Pekín, ni el propio…

El gobierno de Donald Trump estaría impulsando al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán como candidato para reemplazar a António Guterres al frente de la ONU, con el posible respaldo de Rusia y China, según publicó el domingo The Wall Street Journal citando fuentes anónimas de los tres países.

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Orbán, ¿secretario general de la ONU? Trump lo impulsaría con apoyo de Rusia y China

De acuerdo con el diario estadounidense, fue Washington el que le planteó la idea a Orbán, quien perdió el poder en abril tras 16 años en el cargo. Sin embargo, todavía no hay una decisión final. Ni la Casa Blanca, ni Moscú, ni Pekín, ni el propio Orbán han confirmado la información, y la candidatura chocaría casi con seguridad con el veto de Francia y el Reino Unido.

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Según el Journal, un funcionario del Departamento de Estado admitió que la idea “suena a locura” de entrada, pero que las consultas previas apuntan a que Rusia y China también la apoyarían.

“Si Estados Unidos, Rusia y China quieren lo mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo general lo consiguen”, le dijeron al diario un funcionario estadounidense y otro de un segundo país.

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Fuentes del Departamento de Estado citadas por El País también apuntaron que Orbán sería el candidato soñado del movimiento MAGA conservador.

El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre y el proceso de sucesión está estancado. Para ser elegido, un candidato necesita al menos nueve votos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y que ninguno de los cinco permanentes lo vete. De momento, las votaciones informales las han liderado la costarricense Rebeca Grynspan, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi.

Burlas y rechazos a Orbán

La filtración del Journal ya provocó algunas reacciones en Europa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que la propuesta le parece “graciosa”, señalando que Orbán ya había sido propuesto para liderar la Comisión Europea. Su canciller, Radosław Sikorski, agregó que no prevé que Polonia apoye la candidatura, mientras que el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, criticó los constantes bloqueos a las decisiones de la Unión Europea que imponía Orbán.

“Viktor Orbán, como Secretario General de la ONU, haría buen uso de la maestría en el veto y la chantaje que ha desarrollado a lo largo de los años para frustrar importantes decisiones de la UE”, escribió Sybiha.

Rusia, por su parte, tomó distancia a través de su viceministro de Exteriores, Aleksandr Alimov, quien aclaró que ni Moscú, ni Washington, ni Pekín nominarán a Orbán, porque los miembros permanentes no presentan candidatos.

“Discutiremos a todas las personas nominadas oficialmente”, dijo a la agencia Interfax.👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

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