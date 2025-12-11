Ordenan liberación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego, detenido por error en EE. UU.

Kilmar Abrego Garcia, acompañado de su esposa, Jennifer Vasquez Sura, antes de su ingreso a un centro de ICE en Baltimore Maryland. Foto: EFE - SHAWN THEW

Una jueza federal estadounidense ordenó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump liberar “inmediatamente” al salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error en marzo y luego devuelto a Estados Unidos tras meses de batalla judicial.

El caso de Ábrego García, a quien la administración Trump ha intentado expulsar a distintos países africanos, se ha convertido en un símbolo para quienes se oponen a la política de deportaciones masivas de inmigrantes sin el debido proceso.

En su decisión del jueves, la jueza federal de Maryland Paula Xinis concluye que Ábrego García está detenido “sin justificación legal”.

En consecuencia, pide al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le confirme que la orden de liberación ha sido cumplida este mismo jueves antes de las 5:00 p. m..

“Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales”, reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de “activismo judicial”.

Ábrego García, residente de Maryland, llegó a Estados Unidos proveniente de El Salvador a los 16 años de forma ilegal, en 2012.

Casado con una estadounidense, vivió en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando después de ser detenido en un control policial un juez dictaminó que no debía ser deportado porque corría peligro en su país de origen.

Luego pasó a ser una de las más de 200 personas enviadas en marzo a la megacárcel CECOT de El Salvador, la mayoría por presunta pertenencia a una pandilla venezolana, como parte de la ofensiva de Trump contra los migrantes indocumentados.

El Departamento de Justicia admitió más tarde que el salvadoreño había sido deportado debido a una “equivocación administrativa”.

Ábrego García fue devuelto a territorio estadounidense en junio, pero detenido nuevamente en el estado de Tennessee por cargos de tráfico de personas, en un proceso independiente del de Maryland.

El tribunal autorizó el reclamo de Ábrego García para poder volver a Maryland mientras esperaba la resolución de sus distintos casos.

Ese mismo tribunal explicó que si el gobierno quisiera deportar a Ábrego García, debía notificarle al menos 72 horas antes.

Países como Liberia, Ghana o Uganda fueron considerados por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones y los tribunales han diferido su salida del país.

Desde agosto, la defensa de Ábrego García y el Departamento de Seguridad Nacional han forcejeado para elegir el destino final del inmigrante.

Costa Rica se mostró abierto a concederle el estatuto de refugiado.

