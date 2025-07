Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU.

Ovidio Guzmán, de 35 años, está acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego. Foto: AFP - HO

Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, se declaró el viernes culpable de cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos, según documentos judiciales y medios locales.

Conocido como “El Ratón”, Ovidio Guzmán firmó un documento fechado el 30 de junio en el que indicaba que se declararía culpable para evitar un juicio con jurado y una posible sentencia más severa en caso de ser condenado.

La declaración de culpabilidad se formalizó el viernes durante una audiencia en un tribunal de Chicago, tras meses de negociación con el Departamento de Justicia. Es la primera vez que uno de los hijos del “Chapo” firma un acuerdo con los fiscales estadounidenses.

Su declaración formal de culpabilidad, reportada por el canal local CBS2, probablemente resultará en una pena de prisión mucho más corta que la cadena perpetua impuesta a su padre tras un mediático juicio celebrado en 2018.

Guzmán, de 35 años, está acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego. Sus abogados y los fiscales no respondieron a las solicitudes de comentarios.

¿Qué tiene por contar el hijo del “Chapo” a las autoridades estadounidenses?

Extraditado a Estados Unidos en 2023 poco después de su detención en México, el “Chapito” podría ofrecerles a las autoridades estadounidenses “información valiosa” sobre el cartel y sus protectores, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA.

En particular, dónde consigue el cartel de Sinaloa los precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas y fentanilo, un potente opioide relacionado con decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos, los empresarios que colaboran con este y los políticos que le brindan protección.

También podrá ser testigo en juicios a otros narcos que se sienten en el banquillo, como el cofundador del cartel de Sinaloa junto con su padre, Ismael “Mayo” Zambada, similar a lo que hizo el hijo de este, Jesús Vicente Zambada, alias “El Vicentillo”, contra el “Chapo”.

Como parte del trato, las autoridades estadounidenses permitieron en mayo la entrada al país de 17 familiares de Ovidio Guzmán, señaló Vigil.

Él se dio a conocer en México el 17 de octubre de 2019, cuando las autoridades lo detuvieron. Sin embargo, posteriormente fue liberado por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de una asonada criminal conocida como el “Culiacanazo”.

El mandatario izquierdista defendió esa decisión, duramente criticada, con el argumento de que se evitó un baño de sangre, cuando contingentes militares quedaron prácticamente cercados por sicarios con armas de gran calibre. En enero de 2023, cuando López Obrador aún gobernaba, volvió a ser capturado y las autoridades lo extraditaron a Estados Unidos.

A este acuerdo podría seguir el de su hermano Joaquín Guzmán, también detenido en Chicago desde que el 25 de julio de 2024 aterrizó en compañía de “Mayo” Zambada en un aeródromo cerca de El Paso (Texas).

Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados de México, dijo haber sido víctima de un secuestro por su ahijado a cambio de beneficios con la justicia estadounidense.

Las autoridades del país norteamericano acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medios hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar de ser los líderes de “Los Chapitos”, una facción del cartel de Sinaloa, designado por el actual gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global.

Guerra en el cartel de Sinaloa

En su agresiva política contra los carteles de la droga, la administración republicana anunció a inicios de junio más sanciones contra “Los Chapitos” por tráfico de fentanilo y aumentó la recompensa a US$10 millones por cada uno de los hermanos prófugos.

El Gobierno estadounidense culpa al liderazgo de Archivaldo Iván Guzmán de la oleada de violencia que sacude a “México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas de seguridad y miembros de carteles rivales”.

Tras la detención de “Mayo” Zambada, la violenta lucha interna entre sus herederos y los hijos del “Chapo” ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

