La mina cerró en 2023 porque la Corte Suprema de Justicia resolvió que el contrato de concesión, vigente hasta 2043, violó la Constitución por anomalías en la licitación, incumplir normas ambientales, no consultar a las comunidades y poner a la empresa por encima del interés público.

El gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals iniciaron el lunes conversaciones para reactivar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, en medio del rechazo de ambientalistas y el apoyo de sectores económicos.

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Los ministros de Comercio, Economía y Ambiente se reunieron con representantes de la minera para plantear las bases de la negociación, según un comunicado oficial.

Desde que el presidente del país, José Raúl Mulino, anunció hace una semana su decisión de buscar un acuerdo con la minera, ha habido pequeñas protestas. En 2023 fueron masivas.

Acá tres claves para comprender el conflicto.

– Lo que está en juego –

Las operaciones de la mina representaban el 75% de las exportaciones, el 5% del PIB panameño y generaba unos 7.000 empleos directos y unos 30.000 indirectos.

"La creciente demanda mundial de cobre lo convierte en un recurso estratégico y fortalece nuestra posición", dijo Mulino. El precio promedio de ese metal ronda los 13.000 dólares la tonelada en el mercado internacional.

Pero los ambientalistas denuncian que está en juego la preservación de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad, amenazada por el uso de metales pesados, como mercurio, arsénico y plomo, y químicos en el procesamiento del mineral.

Donoso, en la caribeña provincia de Colón, donde está el yacimiento, forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja selvática de áreas protegidas que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, advirtió Ricardo Wong, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

"Ellos se llevan la riqueza y a nosotros nos quedan los daños en el agua, el suelo y la pérdida de bosques y especies", afirmó a la AFP la ambientalista Raisa Banfield.

Las opciones legales

Mulino aseguró que la mina no se reactivará con otro contrato de concesión. Así, el gobierno evitaría incumplir la moratoria declarada en 2023, paralela al fallo judicial y que prohíbe nuevas concesiones para exploración y extracción de metales.

Tampoco se podrá trabajar bajo el mismo contrato. Sin precisar, el mandatario dijo que se evaluará una nueva "forma jurídica" para reactivar las operaciones.

El presidente de la Cámara Minera, Severo Sousa, y el abogado Harley Mitchell, especialista en temas ambientales, señalaron a la AFP tres posibles vías legales: que el Estado asuma las operaciones; que contrate a la empresa como un prestador de servicios, o formar una asociación público-privada.

Los opositores a la mina alegan que su reapertura carece de sustento jurídico, pues la Corte invalidó el contrato y también la concesión.

Este lunes, la empresa dijo que buscará un acuerdo "con transparencia" y "pleno respeto" a la soberanía panameña y a la participación ciudadana.

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El gobierno promete ir tras el "máximo beneficio" económico para el país mientras se busca a largo plazo un "cierre" ordenado de las operaciones, aunque no dice cuándo.

Los riesgos

Además del golpe en la producción y exportaciones, Panamá enfrenta reclamos por 27.000 millones de dólares (30% del PIB), pero First Quantum paralizó su litigio a la espera de un acuerdo de reactivación.

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El proceso de cierre demoraría hasta dos décadas y costaría unos 3.400 millones de dólares (casi 10% del presupuesto de 2026), según el gobierno.

Cerrada también supondría un mazazo para el empleo, aunque la población está dividida.

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Para Ilka Camargo, extrabajadora de la mina, el anuncio de un posible reinicio de operaciones "es alentador para las más de 40.000 familias" que, como la suya, quedaron "a la deriva".

Si reabre, el gobierno se arriesga a un estallido social: en 2023 las protestas antimineras dejaron cinco muertos, más de 500 detenidos y pérdidas millonarias.

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Leysi Rodríguez, del movimiento campesino de Donoso, respalda a los ambientalistas, que no creen cuando Mulino asegura que la mina tendrá "controles estrictos" de protección ambiental.

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