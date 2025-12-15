Paro armado del ELN: EE. UU. recomienda evitar viajes en ciertas zonas de Colombia

Miembros del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN), han anunciado un "paro armado" en Colombia. Foto: AFP - STRINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos rechazó de forma contundente las amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el anuncio de un paro armado de 72 horas en varias regiones de Colombia y calificó al grupo como una organización “narcoterrorista” cuyas acciones vuelven a poner en riesgo a la población civil.

Además, la Embajada de EE. UU. en Bogotá emitió un comunicado en el que se insta a los estadounidenses a evitar viajes a Arauca, Cauca (salvo Popayán), Norte de Santander y la zona fronteriza con Venezuela.

La advertencia también aconsejó “no confrontar a guerrilleros o individuos armados”, mantener un perfil bajo, evitar multitudes y seguir de cerca la información de los medios locales.

“Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”, señaló el comunicado, al cuestionar que la guerrilla se presente como defensora de causas sociales.

Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano.



Pretenden protestar por los derechos de los colombianos,… https://t.co/DALygUwP1n — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 15, 2025

La reacción estadounidense se produjo luego de que el ELN anunciara un “paro armado” entre el 14 y el 17 de diciembre, como respuesta a lo que describió como un “plan neocolonial” del gobierno del presidente Donald Trump y una supuesta injerencia militar de Estados Unidos en la región, en particular en el contexto de las tensiones con Venezuela.

Le recomendamos: El director de cine Rob Reiner y su esposa fueron acuchillados en su casa de Los Ángeles

En su comunicado, el grupo armado llamó a restringir la movilidad por carreteras y ríos, y advirtió a los civiles que eviten “mezclarse” con fuerzas militares para prevenir “accidentes”.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció y aseguró que las amenazas del ELN no van dirigidas contra líderes internacionales, sino que constituyen una amenaza directa contra Colombia, su soberanía y la población civil.

En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que la guerrilla “perdió hace tiempo su sentido revolucionario” y ordenó a la Fuerza Pública actuar para proteger a los ciudadanos.

Según organizaciones especializadas en conflicto armado, el ELN mantiene presencia en al menos 231 municipios de 19 departamentos, con especial influencia en Arauca, Norte de Santander, Chocó y Cauca. Durante paros armados anteriores, la guerrilla ha impuesto cierres de comercios, restricciones de movilidad y ha proferido amenazas contra quienes no acaten sus órdenes, un patrón que vuelve a encender las alertas de seguridad en el país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com