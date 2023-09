Peligrosa red engaña a cubanos con trabajo y los recluta para la guerra en Ucrania

Rusia ha llevado a cabo una enorme campaña de reclutamiento de soldados para pelear en Ucrania. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Androf Velázquez y Alex Vega, dos jóvenes cubanos de 19 años, viajaron a Rusia con la promesa de un trabajo de remoción de escombros con un salario de US$2.200 y la posibilidad de tener la ciudadanía de ese país.

“Sabiendo la situación que hay en Cuba, no lo pensamos dos veces”, dijo Vega.

Sin embargo, su ilusión terminó en un desastre, pues por poco terminan en el frente de la guerra contra Ucrania. Fueron engañados.

Al llegar a Rusia el pasado 7 de julio, Velázquez y Vega fueron recibidos por un hombre de acento cubano y una mujer con la que hablaron para la oferta de trabajo. Ninguno les habló de ir a la guerra como soldados.

“(El trabajo era) para reconstruir las ciudades que habían sido destruidos por la guerra, abrir huecos y recoger escombros”, aclaró Vega.

Sus sospechas empezaron cuando no les permitieron traducir el contrato laboral. “Ella (la mujer que los reclutó) nos dijo que firmáramos, que todo iba a estar bien. Nos dijo que teníamos que estar con ropa militar, pero que eso era normal, parte del protocolo, que a nosotros nos iban a llevar para la construcción”, comentó.

📌 Le puede interesar: Gobierno colombiano adjudicará la licitación para la expedición de pasaportes

Luego fueron llevados a una unidad militar y dos semanas después partieron con destino a Lugansk, Ucrania. Allí recibieron armas, mochilas y equipamiento militar. En ese momento entendieron que sus labores no serían las que les prometieron y pidieron regresar a su país, pero no les permitieron volver.

“Ahora mismo nos tienen detenidos, supuestamente porque ya no somos militares, ahora somos prisioneros de Guerra”, dice Vega.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tenía conocimiento de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba como Vega y Velázquez, a las fuerzas militares rusas que pelean en Ucrania.

“Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”, señaló la Cancillería cubana en un comunicado, donde destacó también que está trabajando en la desarticulación de esta red de tráfico.

La declaración de La Habana deja más preguntas que respuestas y mucha incomodidad para uno de los grandes aliados de Moscú. El solo hecho de que los jóvenes manifiesten que tuvieron que aceptar los contratos por la grave situación en Cuba deja muy mal parada a la isla.

También resulta sorprendente que la Cancillería use el término “mercenario” en su comunicado, pues en el pasado lo ha usado exclusivamente para referirse a activistas antigubernamentales que, según dice el Gobierno, estarían financiados por Estados Unidos.

📰 También recomendamos: Turismo de ratas en Nueva York, la última tendencia

Esta no es la primera vez que se habla de mercenarios cubanos. En la década de 1970, decenas de cubanos intervinieron en la Guerra del Ogaden, un conflicto entre Etiopía y Somalia en el que hubo mercenarios de otros países también, como Alemania.

De momento, Rusia no ha informado sobre la presencia de cubanos en sus fuerzas de combate en Ucrania, pero un reporte de mayo señaló que algunos cubanos en Rusia se inscribieron en el Ejército ruso por una oferta que les hizo Moscú: si se ponían el uniforme ruso, podrían acceder a la ciudadanía rusa. Así lo dejó claro el presidente Vladimir Putin tas expedir un decreto en mayo.

El medio ruso Ryazan Gazette también informó que varios cubanos se estaban uniendo al Ejército ruso por la promesa de un pago único de US$5.000. Se sabe que Rusia ha reclutado a sirios e incluso iraquíes para pelear de su lado en la guerra. En junio, un ciudadano iraquí que luchó junto con el Grupo Wagner murió, según el servicio informativo de la BBC.

En cuanto a Vega y Velázquez, sus familiares temen por sus vidas.

“La señora nunca pudo explicar realmente lo del trabajo y ahora mi sobrino no sabe qué hacer en una ciudad en la que no conoce a nadie y en la que no hablan su idioma”, señaló Mayein Leyva, tía de Velázquez.

📝 Sugerimos: Daniel Sancho cuenta cómo mató a Edwin Arrieta; madre de la víctima no lo perdona

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.