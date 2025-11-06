Pelosi, una de las mujeres más poderosas en la política de EE. UU., anuncia su retiro

Nancy Pelosi lideró a los demócratas de la Cámara de Representantes durante 20 años, ocho de los cuales los pasó como presidenta del hemiciclo. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nancy Pelosi, que fue presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio a conocer este jueves que se retirará en 2027, poniendo fin a una carrera en la política que la convirtió en una de las mujeres más poderosas del país. De hecho, ha sido la primera y la única mujer en ocupar el tercer cargo más importante del Estado norteamericano.

“Con un corazón agradecido, espero con ilusión mi último año de servicio como su orgullosa representante”, dijo a sus electores en un video de casi seis minutos publicado en la red social X: “Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, reconoce tu poder (...). Siempre hemos sido pioneros, y ahora debemos seguir siéndolo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos”.

Pelosi lideró a los demócratas de la Cámara de Representantes durante 20 años, ocho de los cuales los pasó como presidenta del hemiciclo. A lo largo de su carrera también se caracterizó por ser una prestigiosa recaudadora de fondos para campañas de su partido, según detallaron sus asesores. La cifra, de acuerdo con ellos, alcanzó más de USD 1.300 millones.

En su paso de décadas por el Congreso vio la transformación de la sociedad estadounidense y los retos que con ello fueron apareciendo: la crisis del sida, la legislación del matrimonio igualitario y la polarización de Estados Unidos. De hecho, ella ha sido una crítica del presidente Donald Trump y estuvo al frente de dos de las votaciones de su juicio político en la Cámara de Representantes. Él la ha llamado “Nancy la loca” y ella se ha referido a él como “una criatura vil”, según declaró hace poco en una entrevista con CNN.

Su decisión de retirarse se produce en medio de un debate interno dentro del partido sobre el envejecimiento de sus líderes. En 2022, renunció a su cargo como líder demócrata en la Cámara de Representantes, declarando que “ha llegado el momento de que una nueva generación lidere el grupo, al que respeto profundamente”. El año pasado desempeñó un papel clave al presionar a Joe Biden para que se retirara de la contienda presidencial, luego de un debate con Trump que lo dejó mal parado. Su salida sacudirá la contienda electoral del otro año, cuando se celebren los comicios de mitad de término, pues dejará vacante un escaño que ella ha ocupado en el Congreso desde 1987.

