Colombia no dejó entrar a más de 2.000 extranjeros en 2025: 616 eran venezolanos

Trabajadores de Migración Colombia en el Aeropuerto el Dorado, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia informó que no permitió el ingreso de 2.674 ciudadanos extranjeros entre enero y septiembre de este año, de los cuales más de 600 fueron venezolanos.

Entre los inadmitidos registraron a 46 ciudadanos extranjeros identificados como delincuentes sexuales contra niños y adolescentes, localizados por las autoridades migratorias colombianas gracias a la herramienta Angel Watch, que permite monitorear a personas con antecedentes de estos delitos.

“Así, el Gobierno avanza en la construcción de un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes del país”, añadió Migración Colombia en un comunicado.

🗞️ #𝑬𝒔𝑵𝒐𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 | Colombia impide el ingreso de ofensores sexuales y refuerza la protección infantil: más de 2.600 inadmisiones y 227 expulsiones en 2025.



Lee el comunicado de prensa completo aquí 👇🏼https://t.co/lklGZBKRDY pic.twitter.com/7txjxpu016 — Migración Colombia (@MigracionCol) November 4, 2025

En las últimas horas, las autoridades informaron además de la inadmisión de cinco ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, en Antioquia, ya que su ingreso o permanencia en Colombia representaba “un alto riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana, por posible condición de ofensores sexuales”.

“Las inadmisiones de estos 46 ofensores sexuales son resultado de una cooperación internacional efectiva y de una labor rigurosa de nuestros oficiales”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, quien reafirmó el compromiso de la institución con la protección de la niñez.

La nacionalidad con mayor número de inadmisiones en 2025 fue Venezuela, con 616 casos, en un país que cuenta con una diáspora de alrededor de tres millones de migrantes.

A Venezuela lo siguen Estados Unidos (346), República Dominicana (266), Cuba (154), México (127), China (119), Ecuador (111), Perú (87), India (47) y Haití (43), entre otros más que suman 788 casos.

Las principales causas de inadmisión a lo largo de 2025 fueron la falta de documentación exigida para el ingreso al territorio colombiano (786 casos), no presentar la visa cuando es requerida (498) y proporcionar información falsa a las autoridades (376).

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com