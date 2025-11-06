Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Colombia no dejó entrar a más de 2.000 extranjeros en 2025: 616 eran venezolanos

Venezuela y Estados Unidos fueron las principales nacionalidades que recibieron la negativa de ingreso al país este año. Las autoridades argumentaron falta de documentación, información falsa y riesgo para la seguridad como unas de las razones detrás de la prohibición del ingreso.

Agencia EFE
06 de noviembre de 2025 - 11:55 a. m.
Trabajadores de Migración Colombia en el Aeropuerto el Dorado, en Bogotá.
Trabajadores de Migración Colombia en el Aeropuerto el Dorado, en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia informó que no permitió el ingreso de 2.674 ciudadanos extranjeros entre enero y septiembre de este año, de los cuales más de 600 fueron venezolanos.

Entre los inadmitidos registraron a 46 ciudadanos extranjeros identificados como delincuentes sexuales contra niños y adolescentes, localizados por las autoridades migratorias colombianas gracias a la herramienta Angel Watch, que permite monitorear a personas con antecedentes de estos delitos.

Vínculos relacionados

Denuncian mercenarios colombianos en Sudán patrocinados por Emiratos Árabes Unidos
¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones
¿Mamdani es el principio del fin para Trump? Es complicado: hay victoria, pero no consenso

“Así, el Gobierno avanza en la construcción de un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes del país”, añadió Migración Colombia en un comunicado.

En las últimas horas, las autoridades informaron además de la inadmisión de cinco ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, en Antioquia, ya que su ingreso o permanencia en Colombia representaba “un alto riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana, por posible condición de ofensores sexuales”.

“Las inadmisiones de estos 46 ofensores sexuales son resultado de una cooperación internacional efectiva y de una labor rigurosa de nuestros oficiales”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, quien reafirmó el compromiso de la institución con la protección de la niñez.

La nacionalidad con mayor número de inadmisiones en 2025 fue Venezuela, con 616 casos, en un país que cuenta con una diáspora de alrededor de tres millones de migrantes.

A Venezuela lo siguen Estados Unidos (346), República Dominicana (266), Cuba (154), México (127), China (119), Ecuador (111), Perú (87), India (47) y Haití (43), entre otros más que suman 788 casos.

Las principales causas de inadmisión a lo largo de 2025 fueron la falta de documentación exigida para el ingreso al territorio colombiano (786 casos), no presentar la visa cuando es requerida (498) y proporcionar información falsa a las autoridades (376).

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Migración

Migracion Colombia

Venezuela

Estados Unidos

República Dominicana

Cuba

México

China

Ecuador

Perú

India

Haití

 

ART RT(16144)Hace 17 minutos
Petro Incoherencia Total.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.