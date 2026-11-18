Con el 99 % de los votos escrutados, la demócrata fue proyectada como ganadora al obtener el 50,1 % de los sufragios (141.637) y aventaja en 11.475 votos al actual senador republicano Dan Sullivan, que alcanza el 46,1 % (130.162), de acuerdo con las proyecciones de CNN. Su victoria también…

Mary Peltola hizo historia este miércoles al convertirse en la primera persona indígena de Alaska en llegar al Senado de Estados Unidos, donde además devolverá a los demócratas un escaño por ese estado que el partido no ocupaba desde hace casi dos décadas.

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La demócrata Peltola gana el último escaño en disputa y completa el Senado de EE. UU.

Con el 99 % de los votos escrutados, la demócrata fue proyectada como ganadora al obtener el 50,1 % de los sufragios (141.637) y aventaja en 11.475 votos al actual senador republicano Dan Sullivan, que alcanza el 46,1 % (130.162), de acuerdo con las proyecciones de CNN. Su victoria también contribuye a dar a su partido una mayoría de 56 senadores frente a 44 republicanos.

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A sus 53 años, Peltola protagoniza un nuevo capítulo de una carrera política marcada por su ascendencia indígena, su vinculación con las comunidades rurales y su defensa de los recursos naturales de Alaska.

En 2022 ya había hecho historia al convertirse en la primera nativa de Alaska elegida para el Congreso de EE.UU. y en la primera demócrata en representar al estado en la Cámara de Representantes en aproximadamente medio siglo. Sin embargo, perdió la reelección en 2024 frente al republicano Nick Begich.

De origen yupik, uno de los pueblos indígenas del oeste de Alaska, Peltola nació en Anchorage en 1973 y creció entre pequeñas comunidades del río Kuskokwim y la localidad de Bethel. Su infancia estuvo estrechamente ligada a las tradiciones y la economía de subsistencia de la región, lo que la ha hecho conocedora de las problemáticas.

Durante los veranos participaba en la pesca comercial de salmón con su familia y en invierno practicaba el mushing, el desplazamiento mediante trineos tirados por perros. Esa experiencia ayuda a explicar la importancia que concede a la protección de las pesquerías y al modo de vida de las comunidades indígenas.

Su trayectoria pública comenzó cuando apenas tenía 25 años, fue elegida para la Cámara de Representantes de Alaska, donde permaneció durante una década. También formó parte del Ayuntamiento de Bethel, fue jueza de un tribunal tribal y dirigió durante cinco año la organización que reúne a representantes de 33 tribus.

Políticamente, es demócrata, aunque evita identificarse con las divisiones ideológicas tradicionales. En una entrevista con Alaska Public Media afirmó que su identidad no está definida por un partido político. Defiende los derechos reproductivos y la protección ambiental con el apoyo al desarrollo energético, la industria petrolera y la creación de empleo.

Su lema político, ‘Fish, Family, Freedom’ (Pescado, familia y libertad), resume buena parte de sus prioridades. Ella misma se identifica como una voz independiente que antepone los intereses de Alaska a los de Washington.

En el ámbito personal, tiene cuatro hijos biológicos, tres hijastros y dos nietos. Su tercer marido, Eugene Peltola Jr. murió en septiembre de 2023 en un accidente de avioneta.

Su campaña al Senado tampoco estuvo exenta de controversia. Fue acusada de favorecer la candidatura de Daniel J. Sullivan, un aspirante independiente con el mismo apellido que el senador republicano, con el supuesto objetivo de dividir el voto republicano.

Peltola y su campaña negaron cualquier implicación. Las acusaciones llegaron incluso desde la Administración del presidente Donald Trump y motivaron actuaciones judiciales, aunque un juez federal desestimó la demanda que buscaba retrasar la certificación electoral.

Con su llegada al Senado estadounidense, Peltola se une a Peggy Flanagan, demócrata de Minnesota y miembro de la nación indígena ojibwe, quien también hizo historia en estas elecciones al convertirse en la primera mujer nativa americana elegida por ese estado a la Cámara Alta.

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