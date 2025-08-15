Perú declaró persona no grata a Daniel Quintero por izar bandera en territorio disputado

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial para 2026, Daniel Quintero dijo: "El Congreso peruano acaba de declararme persona no grata por defender a nuestra patria". Foto: Óscar Pérez

El Congreso de Perú declaró persona no grata a Daniel Quintero, precandidato presidencial de Colombia, tras izar la bandera de su país en la isla Chinería, territorio que Perú administra de facto en el distrito de Santa Rosa de Loreto. La moción fue aprobada el jueves 14 de agosto con 85 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.

El Congreso de Perú declaró persona no grata al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por izar una bandera colombiana en la isla Chinería.

Legisladores peruanos calificaron el acto como una provocación y una falta de respeto a la soberanía nacional.

Quintero defendió su acción, asegurando que buscaba “defender la patria”.

“Una afrenta a la soberanía”

La congresista de Perú, Patricia Juárez, quien presentó la iniciativa, aseguró que el acto de Quintero representó una “afrenta a la soberanía” y debía recibir una sanción ejemplar. La funcionaria subrayó que la medida “no se trata de hostilidad hacia el pueblo colombiano, con el cual nos unen lazos históricos, sino de dejar en claro que la soberanía del Perú no se discute, no se negocia y mucho menos se utiliza como accesorio de campaña”.

Juárez criticó que el precandidato buscara “exhibir un nacionalismo de utilería” y advirtió que el respeto al derecho internacional y a los tratados es obligatorio. Otros congresistas expresaron su preocupación por las tensiones con Colombia, mientras que el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que el 21 de agosto se espera la presencia del canciller peruano, Elmer Schialer, y del ministro de Defensa, Walter Astudillo, para definir acciones de protección en la frontera.

Reacción de Quintero y contexto de la disputa

En su cuenta oficial de la red social X, Daniel Quintero respondió que “el Congreso peruano acaba de declararme persona no grata por defender a nuestra patria. No cederé ni venderé ni un solo centímetro de nuestro territorio. Colombia se defiende y se respeta”. En publicaciones previas, afirmó que la isla de Santa Rosa, ubicada cerca a Chinería, es colombiana, por lo que consideró que la decisión peruana no tendría efecto sobre su eventual ingreso.

El hecho se suma a una serie de tensiones recientes entre ambos países. El Gobierno peruano presentó una nota de protesta formal por el sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo peruano el 7 de agosto, cuando funcionarios de Lima estaban en la isla de Santa Rosa y el Gobierno de Colombia conmemoraba la Batalla de Boyacá en la ciudad de Leticia (lugar que se vería más afectado en caso de que la isla quede bajo soberanía peruana).

En paralelo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que propondrá retirar la medalla de la ciudad y el título de huésped de honor al presidente colombiano, Gustavo Petro, otorgados en 2012, argumentando que “no merece la distinción una persona que nos está insultando e invadiendo territorio peruano”.

La Cancillería peruana informó, además, que el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra dos ciudadanos colombianos por presunto atentado contra la soberanía nacional, en el marco de las fricciones por el territorio ubicado en el Amazonas.

