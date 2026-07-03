Perú oficializa la victoria de Keiko Fujimori y pone fin a semanas de incertidumbre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Roberto Burneo (c), participa en la ceremonia en la que la derechista Keiko Fujimori. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa, en el cierre de un capítulo importante de los ajustados comicios del país, que busca dejar atrás una década de inestabilidad política.

Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

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“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección” de 2026, afirmó este viernes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante una ceremonia en Lima.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó Roberto Burneo Bermejo.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar, y gobernar hasta 2031.

“Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”, publicó Fujimori en X poco después de la proclamación.

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La líder conservadora, de 51 años, había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones.

Su victoria se confirmó el lunes con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135 % frente al 49,865 % de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

Keiko Fujimori devuelve el poder a su apellido

La victoria de Keiko marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

“Él desapareció el terrorismo, por eso yo le llamo papá Fujimori. Gracias a él existen carreteras asfaltadas, colegios en el campo, donde nadie iba”, dijo a periodistas Marta Palomino Quispe, quien era adolescente cuando Fujimori padre gobernó Perú.

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Unos 50 seguidores de Keiko se congregaron afuera de la sede de su partido en Lima, donde ella estaba reunida con su equipo.

Mientras los partidarios de Alberto Fujimori elogian que haya estabilizado la economía y derrotado a las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, sus detractores recuerdan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Su heredera, la primera mujer en ser electa presidenta de Perú, tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

Rival cuestiona resultados

El conteo de la segunda vuelta demoró tres semanas en completarse, y desde que perdió la delantera el izquierdista Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

Heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, Sánchez alega irregularidades en los votos del exterior.

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El JNE ya rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados.

Pero apenas se conoció el resultado del escrutinio el lunes, numerosas autoridades extranjeras ya empezaron a felicitar públicamente a Fujimori.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la administración de Donald Trump “espera profundizar la colaboración” con su gobierno “para impulsar la cooperación en materia de seguridad”, en inversiones y comercio.

“El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, dijo por su parte el mandatario argentino, Javier Milei.

Desde Chile, el ultraderechista José Antonio Kast le prometió trabajar “por una agenda de seguridad y desarrollo común”.

“Será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patriotismo y de tu valor, Keiko”, le dijo por videollamada el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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