Se espera que durante esta visita Hegseth haga entrega a Colombia de un avión militar Hércules C-130, según el gobierno colombiano.

Colombia es uno de los aliados más estrechos de Washington en la región y está plena ofensiva militar contra los grupos armados desde la llegada al poder en agosto del derechista Abelardo de la Espriella.

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth aterrizó la tarde de este miércoles en la base aérea militar de CATAM en Bogotá, constataron periodistas de la AFP, tras una sorpresiva parada en Venezuela.

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Al descender de su avión, el funcionario recibió honores militares y el saludo de su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, y del canciller, Omar Bula.

"Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", dijo Mora al confirmar la visita el martes.

Horas antes, Hegseth realizó una visita sorpresiva a Venezuela, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro en enero.

En Caracas, fue recibido por la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció un acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

Según medios estadounidenses, el jefe del Pentágono también contempla una parada en Ecuador.

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