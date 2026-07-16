Petro confirma llegada de Beto Coral en un nuevo grupo de deportados de EE. UU. a Colombia

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos justificó el arresto del colombiano Beto Coral con el argumento de que tenía vencida su visa. Foto: Redes sociales

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que Beto Coral llega este jueves al país, después de haber sido arrestado por las autoridades migratorias estadounidenses en junio de este año. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario argumentó que él, “injustamente encarcelado por persecución directa de Abelardo de la Espriella”, viene en un avión con otros colombianos deportados.

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Según se sabe, estos connacionales llegarán en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que tiene previsto salir de Alexandria, en Estados Unidos, y arribar a Colombia en la noche de este jueves.

La Embajada de Colombia en Washington, a través de un comunicado publicado recientemente, confirmó la llegada del connacional al país en el transcurso del día y aseguró que se activó la asistencia consular desde que él fue detenido por las autoridades estadounidenses, con quienes, de acuerdo con la nota, se mantuvo comunicación para seguir al tanto del proceso y velar por sus derechos.

Esto ocurre pocos días después de que un colombiano fue asesinado por ICE en el estado de Maine. Petro pidió que se levante una acusación formal contra quien le disparó a Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años.

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¿Por qué arrestaron a Beto Coral en Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos justificó el arresto del colombiano con el argumento de que tenía vencida su visa.

Un comunicado detalló que “él ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses. En violación de las leyes, permaneció en el país diez años, más allá del plazo permitido por su visa”. Ahora bien, al momento del arresto, ocurrido el 16 de junio, el activista exhibió sus documentos de solicitud de asilo político, que presentó en marzo de 2016 (aun cuando su visa estaba vigente), así como un permiso de trabajo que le fue concedido por un juez federal, de acuerdo con información que dio Daniel Coronell.

¿Quién es Beto Coral?

Nacido en Medellín, Antioquia, es un abogado, activista y creador de contenido digital que se ha consolidado como una de las voces más visibles del espectro político cercano al petrismo en el exterior.

Es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral Caballero, miembro del Bloque de Búsqueda que localizó a Pablo Escobar, quien fue asesinado en abril de 1994 cuando él tenía solo ocho años. Tras dedicar gran parte de su vida a investigar este crimen, plasmado en su libro El día que mataron a mi padre, Coral se exilió en Estados Unidos luego de recibir graves amenazas de muerte.

Allí, en suelo estadounidense, combinó su labor comunitaria con el activismo digital. Fue candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción de los colombianos en el exterior (bajo la bandera del Frente Amplio) y, paralelamente, trabajó como conductor de plataformas de transporte en Arizona para ganarse la vida.

Se ha caracterizado por un estilo de denuncia directo que lo ha llevado a enfrentar agrios litigios legales con figuras de la derecha colombiana, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, según Coronell, antes de su arresto, el activista se trasladó a Miami con un doble propósito: radicar una demanda contra De la Espriella por haberlo grabado presuntamente sin autorización en el estado de Florida y adelantar una agresiva campaña de denuncia pública en su contra en los puestos de votación anticipada del Watsco Center de la Universidad de Miami.

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