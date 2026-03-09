Petro criticó que la coalición de EE. UU. contra los carteles de droga excluyera a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó desde Viena en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el principal órgano multilateral de decisión en materia de drogas. Foto: EFE - Antonio Sánchez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este lunes en Viena el llamado Escudo de las Américas que Estados Unidos presentó en Miami este fin de semana para luchar contra los carteles de la droga y que incluye a aliados ideológicos latinoamericanos de Donald Trump.

En su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el mandatario cuestionó la ausencia de Colombia de la reunión para coordinar acciones contra el narcotráfico, al considerar que su país es “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

“Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando, en el caso de la cocaína, Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, afirmó Petro: “No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína no se puede hacer un escudo del sur. Lo van a agujerear”.

En la reunión del pasado sábado de Miami participaron los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

A la cumbre, en cambio, no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas (Brasil y México) ni Petro, por parte de Colombia, un histórico aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos eliminó la certificación de Colombia el pasado septiembre como país que coopera en la lucha contra las drogas. Petro defendió en la ONU que la estrategia contra el narcotráfico debe apoyarse en la cooperación internacional y que la experiencia acumulada por las autoridades colombianas durante décadas de combate contra este fenómeno es un activo muy valioso.

“Hemos incautado 3.300 toneladas de cocaína, algo que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho”, aseguró el presidente, quien señaló que gran parte de esas operaciones se realizaron con información de inteligencia colombiana.

Petro sostuvo que el 80 % de la información que ha permitido esas incautaciones proviene de los servicios de inteligencia de Colombia, que, además, han construido una red de cooperación con inteligencias policiales de 75 países en Europa, Asia y América, Estados Unidos incluido.

“Tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína con la experiencia que hemos acumulado”, insistió. Durante su intervención, también abordó la evolución del consumo de drogas en el mundo y sostuvo que las políticas prohibicionistas han tenido efectos contraproducentes, pues favorecen la aparición de redes criminales transnacionales mucho más sofisticadas y con más medios.

Petro insistió, además, en que la producción de hoja de coca en Colombia está ligada a factores históricos como la desigualdad social y la concentración de la tierra. Según explicó, el cultivo se concentra en regiones donde campesinos desplazados por la violencia han encontrado en esa planta una de las pocas alternativas económicas.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, publicado a finales de febrero, destacó que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022, y es el narcótico cuyo mercado más crece.

Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales, señaló el órgano que colabora con las Naciones Unidas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com