Elecciones de Colombia en el exterior: ¿quiénes ganaron en España, EE. UU. y otros países?

Tras una jornada electoral de alta intensidad en los consulados de Colombia alrededor del mundo, el preconteo de la Registraduría Nacional arroja un panorama claro sobre las preferencias de la diáspora.

Los resultados de este 8 de marzo consolidan al Pacto Histórico como la fuerza más votada en el plano legislativo internacional, seguida de cerca por un Centro Democrático que mantiene un control férreo en puntos estratégicos del continente americano.

Esta jornada no solo definió la nueva arquitectura del Congreso 2026-2030, sino que sirvió como el gran termómetro para las presidenciales de mayo. En este escenario, la senadora Paloma Valencia emergió como la gran protagonista al obtener un respaldo masivo en las consultas, posicionándose como la figura de unidad de la derecha con una votación contundente en el extranjero.

Dentro de los cinco partidos más votados en el exterior se encuentran: el Pacto Histórico, el Centro Democrático, la Alianza por Colombia (coalición integrada por el MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso), el Partido Liberal y Cambio Radical–ALMA, según los datos obtenidos por la Registraduría Nacional.

📥Senado de la República

El Pacto Histórico fue el líder global fuera de Colombia con un 25,84 % de la votación internacional.

Europa (Liderado por España, Alemania y Francia): Ganador: Pacto Histórico (33,84 %). Segundo: Ahora Colombia (17,4 %). Tercero: Centro Democrático (16,5 %).

América del Norte (EE. UU. y Canadá): Ganador: Centro Democrático (39,7 %). Segundo: Pacto Histórico (21,3 %).

América Latina: Ganador: Pacto Histórico. Lideró en Argentina, Chile y México.



📥Cámara de Representantes

En este caso, el Pacto Histórico también se consolidó como la fuerza dominante en el exterior, asegurando la curul internacional con un 32,68 % de la votación global en consulados.

Europa (Liderado por España, Francia e Italia): Ganador: Pacto Histórico (41,2 %). Segundo: Alianza Verde / Coalición Centro (15,8 %). Tercero: Centro Democrático (12,4 %).

América del Norte (EE. UU. y Canadá): Ganador: Centro Democrático (38,5 %). Segundo: Pacto Histórico (24,1 %).

América Latina y Resto del Mundo: Ganador: Pacto Histórico. Dominó en Venezuela, Argentina y México; el Centro Democrático mantuvo fuerza en Panamá y Paraguay.



📥Consultas Presidenciales

La coalición “La Gran Consulta por Colombia” fue la más votada en el exterior, con Paloma Valencia como la figura con mayor tracción entre la diáspora colombiana, alcanzando un 44,2 % de los votos totales de consultas fuera del país.

Europa (Liderado por España, Alemania y Reino Unido): Ganador: Roy Barreras - Frente por la Vida (36,5 %). Segundo: Claudia López - Consulta de las Soluciones (28,2 %). Tercero: Juan Daniel Oviedo - La Gran Consulta (18,1 %).

América del Norte (EE. UU. y Canadá): Ganador: Paloma Valencia - La Gran Consulta (58,4 %). Segundo: Claudia López - Consulta de las Soluciones (15,3 %).

América Latina: Ganador: Paloma Valencia. Lideró ampliamente en Venezuela y Ecuador; mientras que Roy Barreras tuvo mayorías en Argentina y Brasil.



