‘Petro entiende que la legalización unilateral no funciona’: Bob Menendez

De izquierda a derecha: senadores Rob Portman, Robert Menendez y Ben Cardin. Foto: Óscar Pérez

Puntos de convergencia, pero también algunos de preocupación, es lo que cinco senadores estadounidenses, demócratas (D) y republicanos (R), encontraron durante las reuniones que sostuvieron el martes y miércoles de esta semana con el Gobierno y homólogos del Congreso de Colombia, en Bogotá.

La delegación estuvo compuesta por Robert Menendez (D), Ben Cardin (D), Richard Burr (R), Ron Portman (R) y Ben Sasse (R). Si bien la agenda giró en torno a temas como la cooperación que entre las dos naciones puede haber en materia de ambiente, desarrollo rural, entre otros, el asunto más espinoso es, de lejos, la aproximación a la lucha contra las drogas.

Lea más sobre esto: Presidente Petro se reunió con congresistas de EE.UU. en mesa de trabajo

Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, durante una reunión con periodistas en la que también participaron Cardin y Portman, señaló que hay más puntos en común que de desencuentro con la nueva administración, con la que, resaltó, el objetivo es seguir cultivando una relación bilateral bipartidista que ha sobrevivido por 200 años.

Tras reconocer que atajar el consumo de estupefacientes es una de las responsabilidades de Estados Unidos, fue categórico al señalar —haciendo referencia al discurso del presidente de Colombia ante la ONU— que el punto de discrepancia con la aproximación del gobierno colombiano es el de la “legalización” de las drogas, particularmente de la cocaína. Frente a esto comentó: “Creo que el presidente Petro en nuestra conversación entendió que la legalización unilateral de la cocaína no va a funcionar”, dijo.

Sugerimos: Petro aclara que su propuesta es para regular, no legalizar, las drogas

En un sentido similar habló el republicano Portman, quien describió la relación con Colombia como una de las más importantes que Estados Unidos tiene en el mundo, pero señaló que un discurso de “legalización” es incompatible con el “mensaje de prevención” que tratan de difundir en estados como el que representa (Ohio) con el objetivo de ayudar a prevenir, reducir o tratar el consumo. Aunque trajo a colación que Estados Unidos avanza en la regulación del uso medicinal e incluso recreativo del cannabis, dijo que no es el caso para la cocaína, heroína u otros opioides o “drogas duras”.

Portman agregó que, si bien la apuesta de “paz total” del gobierno Petro es muy ambiciosa —y muy distinta del Plan Colombia, que en su momento contó con su apoyo—, de lograrse, sería algo “muy positivo”. Menendez, por otro lado, manifestó el respaldo a esfuerzos conjuntos en materia de mayor interdicción y cooperación de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, algo que, por cierto, formó parte de la agenda entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y el presidente Petro en su reunión del pasado 3 de octubre.

Más sobre esto: “Apoyamos la aspiración de paz total”: Antony Blinken

Otro de los focos de atención es Venezuela, por los efectos no solo políticos, sino económicos y sociales que la situación en ese país tiene en todo el hemisferio. Para los senadores, las prioridades deben ser el respeto por los derechos humanos y el regreso a la democracia en Venezuela por medio de elecciones libres y con observación internacional. Frente a lo probable que esto es en las condiciones actuales, se mostraron escépticos.

Portman, en referencia a los acercamientos que ha habido entre Venezuela y Estados Unidos a partir del relajamiento de sanciones petroleras que involucran a Chevron y PDVSA, dijo que hay que ser cuidadosos para no terminar “premiando” a una dictadura que deja mucho que desear en materia de producción sostenible y que lo que se haga debe ser con “condiciones claras y verificables”. Menendez añadió que en esto debe incluirse a la oposición, que reconoce a Juan Guaidó.

Los legisladores estuvieron de acuerdo en que lo que está causando que la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos sea principalmente de venezolanos es precisamente la crisis por la que atraviesa el país de origen de esa población. Sin embargo, mostraron sus discrepancias en las formas como Washington ha respondido al desafío.

De contexto: EE. UU. y México tienen un nuevo plan migratorio para venezolanos, ¿cómo funciona?

Aunque Menendez destacó medidas tomadas en Estados Unidos como el estatus temporal de protección (TPS) y la recepción de venezolanos de forma similar (aunque mucho más limitada) a como se hizo con refugiados ucranianos, recordó que no ha apoyado la implementación del Título 42.

Se refiere a la política puesta en marcha durante la pandemia, por el Gobierno de Donald Trump, que, aduciendo motivos sanitarios, permite las expulsiones exprés. Para Menendez, el Título 42 es simplemente una “puerta giratoria”, que no resuelve el problema, porque las personas son expulsadas sin que sus casos sean revisados y, además, pueden volver un sinnúmero de veces.

Le recomendamos: Un juez de EE. UU. mantiene el Título 42, controlando así la migración irregular

Al paso, salió Portman señalando lo poco que, en su opinión, ha hecho la administración Biden para resolver el problema migratorio, que describe como una “situación sin control”, aunque se haya mantenido el Título 42. Sobre el plan “especial” puesto en marcha para la población venezolana, señaló que la situación lo amerita, pues la frontera está “abrumada”.

Menendez aseveró que es consciente de que la frontera está “abrumada”, pero que no es esperable que la gente que huye de sus países, por violencia u otras situaciones, llegue con “la carpeta lista”, ‘debajo del brazo’, para presentar su solicitud de asilo.

“La gente necesita tiempo, quizá ha sido mucho, pero necesitan tiempo”, dijo. Concluyó diciendo que es necesario que otros países se comprometan a recibir a la población migrante o refugiada, pero que Estados Unidos no puede echar por la borda la esencia del concepto de asilo. De hacerlo, “no puedes ser un faro para otros países de los que esperan que otorguen asilo”. En otras palabras: no se puede pedir a los demás que sean buenos vecinos si Estados Unidos no lo es.

Recomendamos: Visa de turismo para viajar a Estados Unidos, ¿es viable quitar el requisito?

Y un dato final, a propósito de migración. Para el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, no es imposible que se relaje el requisito de visa de turista para los colombianos. Sin embargo, resaltó que los países deben cumplir con “ciertos criterios” para formar parte del grupo de naciones a las que no se les exige ese tipo de visado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.