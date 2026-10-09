Escasos minutos antes del tiroteo, la portavoz informó que las autoridades estaban negociando con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.

El secuestrador fue muerto a tiros por los policías, según afirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, en declaraciones a periodistas a puertas de la escuela.

La Policía brasileña rescató este viernes a los 13 niños que fueron mantenidos rehenes durante cerca de tres horas en una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

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Policía de Brasil rescata a 13 niños rehenes en una escuela y mata al secuestrador

Un hombre armado con un cuchillo permaneció unas tres horas en el interior del Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz.

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La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

La Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que siguió la situación desde el principio y que desplazó a funcionarios para atender a los niños y a las familias.

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.

En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos.

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