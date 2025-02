¿Por qué es grave que la CIA le envíe a Trump los nombres de sus empleados?

El sello de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se exhibe en el vestíbulo de la sede de la CIA en Langley, Virginia. Foto: AFP - SAUL LOEB

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense ha enviado a la Casa Blanca un controvertido correo electrónico no clasificado que enumera a los empleados contratados en los últimos dos años y que según los detractores de esa medida corre el riesgo de acabar siendo filtrado a adversarios del país, informó el diario The New York Times.

Según el periódico, el listado incluye el nombre y la inicial del apellido de esos trabajadores, que todavía están en periodo de prueba y a los que, por tanto, es más fácil despedir. Entre ellos, jóvenes analistas contratados específicamente para centrarse en China y cuyas identidades suelen protegerse por el interés de hackers chinos en las mismas.

Exfuncionarios citados por The New York Times han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que esa lista acabe en manos de jóvenes expertos en software que trabajan con el magnate Elon Musk y su equipo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que están al frente de los recortes.

Si eso sucediera, los nombres podrían acabar más fácilmente en el punto de mira de China, Rusia u otros servicios de inteligencia extranjeros.

Para el legislador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, “exponer las identidades de funcionarios que realizan un trabajo extremadamente sensible supondría un objetivo directo para China”. “Un desarrollo desastroso para la seguridad nacional”, dijo este miércoles en X.

Ofrecen indemnizaciones

Según The New York Times, los funcionarios de la CIA han recibido una oferta por la que pueden renunciar a su puesto y seguir percibiendo su salario hasta finales de septiembre, como los empleados de otras agencias, después de que su director, John Ratcliffe, así se lo pidiera al Gobierno.

El Gobierno de Trump ofreció la semana pasada un paquete de indemnización sin precedentes para reducir el tamaño de todo el aparato público a través de “dimisiones diferidas”, pero las agencias de seguridad nacional habían quedado fuera de la medida inicialmente.

Una portavoz de la CIA dijo al Times hoy que esta acción es “parte de una estrategia holística para inyectar en la agencia energía renovada, dar oportunidades para que emerjan líderes incipientes y mejorar la posición de la CIA para cumplir su misión”.

La fecha límite para acogerse a la oferta de “dimisión diferida” a nivel general es el 6 de febrero por la noche, pero no está claro si los funcionarios de la CIA también responden a ese plazo.

Trump ha puesto al magnate tecnológico Elon Musk al frente del objetivo de reducir drásticamente el tamaño del Gobierno estadounidense.

