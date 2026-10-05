¿Por qué había cuatro pilotos a bordo del vuelo 1073 de FlyDubai?

Por lo general, las aerolíneas no asignan de manera intencional una tripulación de respaldo a los vuelos más cortos simplemente como precaución, porque pagar a dos grupos de pilotos es costoso. Sin embargo, es común que los pilotos viajen en vuelos que no están…

El vuelo 1073 de FlyDubai transportaba a cuatro pilotos en su viaje de Dubái a Tel Aviv. Después de que un copiloto apuñaló al capitán, dos pilotos que estaban sentados en la cabina de pasajeros tomaron el control y aterrizaron a salvo el avión Boeing 737 Max 8 en Arabia Saudita.

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Por lo general, las aerolíneas no asignan de manera intencional una tripulación de respaldo a los vuelos más cortos simplemente como precaución, porque pagar a dos grupos de pilotos es costoso. Sin embargo, es común que los pilotos viajen en vuelos que no están operando —una práctica conocida en la industria como “viajar en posición”— para ubicarse donde se les necesita a continuación.

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En un comunicado, FlyDubai confirmó que “tripulación de FlyDubai en servicio que viajaba en el vuelo” aterrizó el avión a salvo. Debido a que los pilotos que viajan en posición están en una asignación de la compañía, técnicamente se considera que están de servicio, reciben un pago y se les prohíbe consumir alcohol. El uso del uniforme es opcional.

John Cox, un capitán de aerolínea jubilado y consultor de seguridad en la aviación, dijo que los pilotos adicionales muy probablemente estaban siendo trasladados adonde necesitaban estar para su próximo vuelo asignado. “Movemos pilotos por todo el mundo”, dijo Cox.

Cox se mostró escéptico ante la idea de que una aerolínea desplegara pilotos adicionales en un vuelo relativamente corto, solo como medida de seguridad de rutina contra posibles retrasos. “Los pilotos son caros”, dijo. “Están altamente capacitados, pero también tienen una remuneración alta. Desde el punto de vista comercial, quieres contar con la cantidad adecuada de pilotos, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. No quieres pagar más de lo que necesitas”.

Otra posibilidad es que FlyDubai necesitara una segunda tripulación para volar el avión en su tramo de regreso a Dubái porque la tripulación operativa habría excedido sus límites de servicio legal y habría requerido descanso obligatorio, dijeron expertos de la industria de la aviación.

La aerolínea se negó a responder preguntas sobre el vuelo, incluyendo acerca de la presencia de los pilotos adicionales a bordo del vuelo a Tel Aviv.

Aunque un vuelo de 3 horas y media normalmente no requeriría pilotos adicionales, analistas dijeron que las condiciones regionales han creado exigencias de programación únicas. Las principales aerolíneas con sede en el golfo Pérsico han suspendido, cancelado o desviado vuelos repetidamente a medida que han estallado conflictos en la región.

El tiempo de trabajo regulado de un piloto no es solo horas en el aire: comienza cuando el piloto se reporta para el servicio en el aeropuerto, incorporando el tiempo de rodaje, los retrasos y los tiempos de rotación en tierra. Los desvíos imprevistos o los patrones de espera pueden hacer que una tripulación principal exceda su límite diario, lo que se conoce como vencimiento del tiempo de servicio.

Richard Levy, un capitán de aerolínea jubilado, elogió el heroísmo de la tripulación y los pasajeros a bordo del vuelo 1073 de FlyDubai. Dijo que era extraordinario que el capitán herido lograra desbloquear la puerta y enviar una señal de emergencia mientras estaba bajo ataque, y que los pilotos de respaldo lograran aterrizar el avión.

Levy agregó que era asombroso que la aeronave permaneciera intacta. “El timón de dirección fue arrancado”, dijo. “Es un milagro que el avión aún pudiera volar”.

Sally Leivesley, una experta en seguridad de la aviación, dijo que contar con una tripulación de respaldo a bordo en vuelos más cortos podría tener sentido dadas las tensiones regionales. A la luz de los misiles balísticos que se disparan en la región, “realmente no quieres a tu avión en esa zona”, por lo que los vuelos pueden retrasarse hasta que se despeje el peligro, señaló Leivesley.

Leivesley dijo que no vio indicios de que los pilotos fuera de servicio estuvieran a bordo del vuelo 1073 debido a una advertencia de seguridad específica. Los pasajeros respondieron al ataque en la cabina de mando antes de que lo hicieran los pilotos fuera de servicio, señaló, razonando que si los pilotos lo hubieran esperado, habrían reaccionado antes que los pasajeros que se apresuraron hacia la cabina de mando.

Calculó que solo faltaban unos cinco segundos más antes de que el avión pasara el punto a partir del cual ya no podría haber sido sacado de su descenso y la recuperación habría sido imposible.

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