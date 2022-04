¿Por qué piden la renuncia de la ministra del Interior de Chile?

La ministra del Interior, Izkia Siches, llegando a La Moneda, para la investidura de Gabriel Boric. Foto: Alberto Valdes

El gobierno de Gabriel Boric, el nuevo presidente chileno, está a punto de cumplir un mes en el cargo y ya está enfrentando su primera lluvia de críticas y reclamos. Esta vez fue gracias a los comentarios realizados por la ministra del interior, Izkia Siches, quien afirmó durante la comisión de Seguridad de la Cámara que durante el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente anterior, un avión que trasladaba migrantes venezolanos retornó a Chile con todos los pasajeros, quienes habían sido expulsados del país.

La ministra indicó: “¿Dónde están esas personas, que tienen indicación judicial de expulsión? Entonces es gravísimo. Y por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones, que serán necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo porque es una chambonada a nivel nacional, ya que es realmente impresentable”.

No obstante, al enfrentarse a una lluvia de críticas y de explicaciones sobre sus declaraciones, la ministra retractó sus palabras y emitió una disculpa por lo sucedido, pues sus declaraciones contenían información incorrecta.

En Twitter, Siches explicó que “hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano, pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo”.

Por otro lado, Rodrigo Delgado, el antecesor de Siches, afirmó un poco antes de las declaraciones de la ministra que nunca existió ninguna irregularidad cuando trabajó para el gobierno chileno. Delgado indicó que “cada vuelo que se realizó fue con base en una rigurosa acreditación y autorización del país receptor, siendo los únicos que iban y regresaban, los funcionarios de la PDI, que obviamente estaban a cargo de la seguridad del vuelo”.

Debido a estas declaraciones, la ministra ha recibido advertencias, de parte de un diputado, de que podría ser acusada de forma legal, al menos que acredite su denuncia. Otros diputados también manifestaron su descontento hacia la ministra y afirmaron que esta no es la primera vez que Siches tiene que retractarse de sus comentarios.

Otros, por su parte, piden la renuncia a Siches, afirmando que durante este mes de trabajo la ministra ha demostrado “incapacidad política”, según el diputado Juan Antonio Coloma, citado por CNN. El diputado Diego Schalper, por su parte, ha asegurado que se encuentran “muy preocupados por la situación del Gobierno, por el nivel de errores no forzados e improvisación”.

“Nos preguntamos: ¿qué habría hecho el diputado Boric? Y no tenemos duda. Estamos conversando y viendo qué curso de acción tomar”, comentó. Adicionalmente, el Partido Republicano le exigió al presidente Gabriel Boric “que le solicite la renuncia a la ministra Siches y nombre a un ministro del Interior que esté a la altura de un cargo tan importante”.

Al ser abordada por los medios de comunicación al llegar a La Moneda, el palacio presidencial, la ministra indicó que Boric aún no estaba al tanto de lo sucedido. Adicionalmente, Siches decidió no hacer ninguna otra declaración ante la prensa y solo aseguró que no iba “a hablar en este momento”. Asimismo, tras estos hechos, la ministra decidió cancelar una actividad que tenía programada en Viña del Mar.

