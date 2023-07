¿Por qué tantos estadounidenses creen en aliens, ovnis y teorías conspirativas?

Un hombre usa un pin que dice "Todavía quiero creer" durante una audiencia sobre los "Fenómenos anómalos no identificados" en el Congreso de Estados Unidos. Foto: AFP - Agencia AFP

Una de las razones por las que el Congreso de Estados Unidos se ha interesado cada vez más en los Fenómenos Anómalos No identificados (FANI, o UAP, por sus siglas en inglés) es porque estos son muy seguidos por el público.

Esta semana, cuando el Congreso de EE. UU. realizó una audiencia pública sobre las denuncias de que el gobierno estaba ocultando evidencia sobre alienígenas, el interés volvió a dispararse. Con los datos de cuántas personas creen en alienígenas, era apenas lógico que el atractivo sobre este tema fuera enorme.

Según una encuesta de Ipsos publicada esta semana, alrededor del 42 % de los ciudadanos cree en Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) que vienen de otro planeta.

Acá es donde debemos hacer una primera intervención: los FANI son los mismos fenómenos que en la jerga popular conocemos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS). En 2021, la Agencia Nacional de Inteligencia de EE. UU. (CIA) empezó a sustituir este último término para abordar el tema con seriedad y distanciarse de las teorías conspirativas.

Y es que el debate sobre la ufología, los ovnis, ahora FANI, siempre ha estado ligado a las teorías de conspiración, lo que ha perjudicado el rumbo de las investigaciones sobre estos fenómenos. Pero ¿por qué los estadounidenses creen en teorías conspirativas y en extraterrestres? Las dos preguntas pueden ir de la mano.

John Mayer, psicólogo clínico y autor de Family Fir: Find Your Balance in Life, le dijo a Yahoo Life que hay varios factores que llevan a que las personas crean en estas teorías. El primero es el ambiente.

Según explica Mayer, las personas refuerzan sus creencias cuando se rodean de otras personas que las comparten. “Si tu familia y amigos creen en los extraterrestres, es probable que hagas lo mismo”, dijo.

En este sentido, Internet ha ayudado a que estas teorías adquieran mayor popularidad. La tecnología creó cámaras de eco separadas y burbujas que se difunden en línea que no involucran voces ajenas a las creencias para que sean contrastadas.

Investigadores de la NASA pueden respaldar esta explicación: según dicen, cuanto más se buscan estos fenómenos o pensamos en ellos, más convencidos estamos de haber detectado uno. Un ejemplo fue durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, cuando el mundo estaba buscando explicaciones a lo que había ocurrido.

En este período se encontraron grandes picos de supuestos avistamientos de ovnis. Según la NASA, esto también se da porque se estaba prestando mucha más atención y así es más probable que meditemos sobre estos objetos sospechosos cuando necesitamos distraernos o simplemente estamos aburridos.

Luego está la necesidad de singularidad en las explicaciones sobre los conocimientos que son “secretos”, como explica el profesor de psicología de la Universidad de Bristol, Stephan Lewandowsky, consultado por la BBC.

Estas teorías pueden ayudar a las personas a darle sentido a un mundo que creen que está fuera de control, pues ofrece respuestas psicológicamente reconfortantes, según Lewandosky. Los seres humanos viven con miedo y necesitan certezas que respondan a las amenazas que se ven en el día a día.

“No nos gusta la idea de que de la nada pueda suceder algo terrible, por lo tanto, es psicológicamente reconfortante para algunas personas creer en una conspiración bien organizada de personas poderosas que son responsables de esos eventos”, dice Lewandowsky.

Sin embargo, las teorías de conspiración resultan contradictorias bajo esta idea. La conspiración hace que las personas se sientan más inseguras, impotentes y hasta desilusionadas. Y esto conduce a una reacción en cadena: una vez en ese estado, afirman los expertos como Karen Douglas, profesora de psicología de la Universidad de Kent, es más probable que las personas continúen creyendo en estas teorías.

La única certeza sobre la vida extraterrestre es que este es un asunto rodeado de teorías de la conspiración. Para resumir el debate, Christopher C. French, jefe de la Unidad de Investigación de Psicología Anomalística de la Universidad de Londres, cita una frase que dijo el escritor Arthur C. Clarke, la mente detrás de 2001: Una odisea del espacio: “‘Existen dos posibilidades: o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras’”.

¿Qué hacer? El deseo de saber si estamos solos o acompañados en el universo es perfectamente comprensible. Los expertos sugieren que cuando los políticos reconocen la posibilidad de que los contactos con alienígenas se han mantenido en secreto, el público tiende a creer más en teorías de conspiración. Así que dicen que lo que se necesita es información y datos de alta calidad que sirvan para aclarar estos episodios. Por eso, la NASA ha mostrado cada vez más interés en el análisis de estos fenómenos anómalos. Para esto, dicen que necesitan urgentemente desestigmatizar el concepto de ovnis.

“Mi esperanza es que uno de los resultados del estudio... [sea] disminuir la sensación de conspiración”, le dijo David Spergel, presidente de la Fundación Simons y presidente del estudio UAP aún no publicado de la NASA, a la BBC.

