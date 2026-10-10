"Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (…) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas", informó el…

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales, según el último balance de las autoridades panameñas.

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Por qué terremoto de Panamá, más fuerte que los de Colombia y Venezuela, no registra muertos

"Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (…) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas", informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en un comunicado.

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El terremoto, cuyo epicentro se situó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país, tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), mientras que el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá lo rebajó a 7,5, mientras prosiguen las réplicas, más de un centenar.

¿Por qué no hubo muertos ni desaparecidos?

Frente al doblete sísmico que sacudió a La Guaira, en Venezuela, y con el terremoto que sacudió el suroccidente de Colombia, el terremoto de Panamá fue más fuerte que los otros eventos, pero el rastro de pérdidas humanas es casi inexistente en comparación. Y es que más allá de los heridos reportados, así como no se reportan personas desaparecidas, hasta la fecha no hay reportes de víctimas mortales.

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Según una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), unas 43.000 personas vivían en zonas con exposición al menos severa al terremoto. En Venezuela y Colombia, en contraste, más de un millón de personas vivían en las zonas más afectadas.

La Prensa, medio panameño, hace hincapié en que no se puede comparar el territorio de Panamá con los otros. Específicamente frente al de Venezuela, La Guaira además de ser una zona altamente poblada, está construida sobre depósitos aluviales y sedimentos. En cambio, en Panamá el epicentro estuvo en una zona de baja población y con edificaciones de menor tamaño.

Citan a los ingenieros panameños Óscar Ramírez y Ramiro Vargas, quienes explican que no solamente se debe medir la magnitud para comparar los terremotos. Ellos también explican que la mayoría de los edificios y rascacielos en Panamá están construidos sobre roca sólida y con una normativa estructural sismorresistente que recién fue renovada en 2021, con vigencia desde 2023.

El balance por provincias

Según el informe, gran parte del país resultó afectado en mayor o menor medida por el terremoto.

En total en las nueve provincias afectadas, además de los 27 heridos leves, resultaron dañadas por el temblor 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes y múltiples tramos viales, entre otros, además de daños en plantas potabilizadoras.

En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, se reportaron 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, además de 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados.

En esa provincia, aproximadamente 300 personas en una comunidad costera fueron evacuadas hacia otra más elevada ante el incremento del nivel del mar, y cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a daños en puentes, carreteras y deslizamientos de tierra.

También en la provincia de Coclé, otra de las más golpeadas y donde se encuentra la localidad de Penonomé, el balance preliminar registra 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados, además de ocho familias trasladas a un albergue.

Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Así mismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficias, mientras el otro lado se agrietó.

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En Ciudad de Panamá se sintió fuertemente el sismo y al tratarse de una urbe con numerosos rascacielos, cuya altura hace que se sientan más las sacudidas, por lo que las calles se llenaron de personas que habían salido con lo puesto ante posibles derrumbes.

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