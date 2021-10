Profesora en EE. UU. premiaba a los niños dándoles dulces con marihuana

Una maestra de una escuela primaria en Lexington, Carolina del Sur, fue arrestada después de que las autoridades investigaran las denuncias de que un estudiante recogió gomitas que contenían marihuana de una caja de premios en el salón.

Según las investigaciones, reportadas por el sitio web The Insider, durante las investigaciones que comenzó la policía, Victoria Farish Weiss, la profesora de 27 años, le quitó el paquete de gomitas a un niño, cuando se dio cuenta del dulce que había elegido; le pidió que tomara otro, pero el menor volvió a sacar de la caja de premios otro dulce con marihuana.

Victoria Farish Weiss se entregó a las autoridades el pasado viernes y fue acusada de un cargo de posesión de una droga de, según dijo el Departamento de Policía del condado de Lexington.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

El estudiante que se ganó el paquete de gomitas le pidió a un maestro de otro salón que se las ayudara a abrir. El maestro se dio cuenta de que eran dulces con marihuana y reportó el caso a las directivas de la escuela. Entonces, revisaron la caja de premios y encontraron muchas bolsas de dulces con marihuana.

Al inspeccionar su casa, las autoridades encontraron más dulces de esos. “Ningún estudiante comió ninguno de los productos”, dijo la policía.

Le puede interesar: El misterio de la mujer sin memoria ni papeles encontrada en Croacia

“La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad”, dijo el Dr. Greg Little, superintendente de la escuela. “Es inaceptable que un miembro del personal amenace potencialmente el bienestar de un niño. Continuaremos trabajando para asegurar que todos nuestros niños tengan un ambiente seguro para aprender y crecer. La primaria Rocky Creek tiene una excelente reputación que no se verá empañada por las acciones de una persona “, reporte The Insider.