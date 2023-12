Harvard: docentes rechazan la salida de su presidenta por señalamientos antisemitas

Claudine Gay se disculpó por su testimonio ante el Congreso en una entrevista con el periódico estudiantil Harvard Crimson: "Permítanme ser clara: los llamados a la violencia o al genocidio contra la comunidad judía, o cualquier grupo religioso o étnico, son viles, no tienen lugar en Harvard". Foto: EFE - WILL OLIVER

Claudine Gay, presidenta de Harvard, enfrenta llamados a dimitir, tras unas declaraciones sobre el antisemitismo en el campus universitario, misma razón que llevó a la renuncia de su par en la Universidad de Pensilvania. En respuesta, cerca de 700 profesores (según una lista que corroboró la AFP; otros medios, como The Guardian, hablan de 570) le enviaron una petición a la Corporación Harvard, entidad de 13 miembros que tiene la potestad de despedirla, pidiendo que no ceda a la presión de sacarla.

“Pedimos encarecidamente defender la independencia de la universidad y resistir a las presiones políticas, incluidas las peticiones de destitución de la presidenta Gay, que son contrarias al compromiso de Harvard con la libertad académica”, escribieron los docentes, quienes agregaron: “La protección crucial de una cultura de libre pensamiento en nuestra comunidad diversa es imposible si permitimos que sea dictada por fuerzas externas”.

Las tensiones tomaron lugar luego de que, ante una investigación del Congreso, Gay, junto con Sally Kornbluth, presidenta del MIT, y Liz Magill, hasta hace poco presidenta de la Universidad de Pensilvania, respondieron más de cinco horas de preguntas sobre su contestación al antisemitismo en sus campus. Las frecuentes protestas estudiantiles por el conflicto entre Israel y Gaza han desencadenado acusaciones de que parte de la retórica se ha convertido en antisemitismo.

En medio de la indagatoria, ellas se negaron a dar una respuesta definitiva de “sí” o “no” a la pregunta de la congresista republicana Elise Stefanik sobre si pedir el genocidio de judíos violaría el código de conducta de sus universidades. Entonces, más de 70 legisladores estadounidenses firmaron una carta exigiendo que los tres rectores de las universidades fueran destituidos en respuesta. Magill dimitió, al igual que el presidente del consejo directivo de la Universidad de Pensilvania.

Uno de los gestores de la carta de apoyo a Claudine Gay, el profesor de Ciencias Políticas Ryan Enos, citado por la AFP, cree que los dirigentes de Harvard no manejaron bien la crisis, pero que eso no significa someterse a presiones políticas. “Gestionaron muy mal la situación, no hubo coherencia en la dirección y no lograron promover la diversidad de expresión” desde el 7 de octubre, cuando estalló el conflicto entre Hamás e Israel.

En medio de las tensiones, Gay se disculpó por su testimonio ante el Congreso en una entrevista con el periódico estudiantil Harvard Crimson: “Hay quienes han confundido el derecho a la libre expresión con la idea de que Harvard tolerará los llamados a la violencia contra los estudiantes judíos. Permítanme ser clara: los llamados a la violencia o al genocidio contra la comunidad judía, o cualquier grupo religioso o étnico, son viles, no tienen lugar en Harvard, y aquellos que amenacen a nuestros estudiantes judíos tendrán que rendir cuentas”.

