Prohibir los vapeadores no funciona: la lección de Australia para Colombia

El informe “Vapeo y radiografía del prohibicionismo en Australia: lecciones urgentes para Colombia” evidencia cómo la restricción en Canberra generó efectos contrarios a los esperados.

En 2024 entró en vigor la ley Salud Pública (Tabaco y Otros Productos) que prohibió la importación, fabricación y venta de vapeadores no terapéuticos. Según el gobierno australiano, más del 90 % de los dispositivos de vapeo se adquirieron por vías ilegales, mientras que apenas un 2 % accedió por la vía legal en farmacias.

Alejandra Medina, Coordinadora de Proyectos en la Corporación Acción Técnica Social, explicó que “el nivel de consumo puede aumentar, disminuir o persistir por múltiples factores, pero las prohibiciones no abordan esas causas y suelen trasladar el uso a prácticas más riesgosas”. El informe indica que el consumo entre jóvenes aumentó, especialmente el de vapeadores desechables con alta concentración de nicotina.

En Colombia, según el DANE, estos productos son la tercera sustancia legal más consumida en el país. Miguel Ángel Jaime, médico general entrevistado por France 24, afirmó que los dispositivos de vapeo “pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares” y añadió que aún se requieren estudios más profundos para comprender sus efectos. Sobre la regulación en Colombia, el médico señaló que la ley 2354, que prohíbe el comercio de estos productos a menores, “resulta insuficiente para abordar el problema en profundidad”.

El informe también documenta que en Australia los altos impuestos al tabaco castigaron a las poblaciones más pobres sin lograr una disminución significativa en la prevalencia del consumo.

De manera similar, México implementó restricciones desde 2021 y su elevación a rango constitucional en enero de 2025 no detuvo el uso de estos dispositivos. En cambio, esto desplazó el consumo hacia mercados informales, según Medina.

Un asunto más allá de la prohibición

Enfocar las políticas púbicas en la restricción invisibiliza otras aristas que están conectadas con la raíz del problema.

Medina explicó que según cifras de American Cancer Society “alrededor de la mitad de los fumadores intentan dejar de fumar cada año, pero la mayoría no tiene éxito, y solo una minoría lo logra sin ayuda”.

La situación es particular para cada fumador, pues si la persona consume con el fin de ayudar a manejar sus sensaciones, la situación se torna en un problema para dejar el hábito, recalcó Medina.

La experta añadió que según una investigación del Dr. Konstantinos Farsalinos, especialista en cardiología, para que haya éxito en la cesación es necesaria ayuda profesional.

Alternativas a la restricción: un ejemplo para Colombia

Un informe de la Fundación Alternativas, elaborado por las juristas María Mercedes Serrano y Yolanda López Nieto, también analiza el caso australiano y concluye que las políticas más prohibicionistas han incrementado el mercado negro y el consumo entre jóvenes.

En contraste, países como Reino Unido y Suecia, que aplicaron políticas más flexibles, lograron disminuir la actividad del tabaquismo. Nueva Zelanda adoptó un enfoque intermedio, combinando campañas educativas, restricción de venta cerca de colegios y paquetes gratuitos con herramientas para cesación, con resultados efectivos.

Medina destacó cinco medidas para políticas más integrales:

Primero, proteger a menores mediante estricta verificación de edad en todos los canales, sin publicidad abierta y con exhibición restringida en áreas exclusivas para adultos.

Segundo, “exigir estándares técnicos y de calidad para reducir riesgos y cerrar la puerta al mercado informal”.

Tercero, ofrecer información clara y responsable para adultos y realizar campañas diferenciadas de prevención.

Cuarto, “integrar servicios accesibles de salud para cesación y reducción de daños”, y quinto, “establecer una gobernanza participativa para ajustar la regulación con evidencia y evitar efectos no deseados”.

