La oferta de Trump parece sortear estas prohibiciones porque tiene más la…

La ley federal prohíbe ofrecer pagos a cambio de votos y, por separado, restringe las promesas de beneficios financiados con fondos federales a cambio de apoyo político.

El presidente Donald Trump prometió 5.000 dólares a cada «adulto estadounidense» si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de noviembre. La promesa ha suscitado dudas sobre su legalidad, su costo y de dónde saldría el dinero.

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Promesa de Trump de USD 5.000 a cada estadounidense: ¿es legal y de dónde saldría el dinero?

La oferta de Trump parece sortear estas prohibiciones porque tiene más la naturaleza de una promesa de campaña y se aplicaría a todos los estadounidenses adultos, independientemente de cómo hayan votado.

En cualquier caso, cualquier pago de este tipo requeriría autorización del Congreso, ya que la Constitución impide que el presidente gaste fondos del Tesoro sin una partida aprobada por ley.

Pero Trump dijo el jueves a CBS News Texas que no creía que el Congreso necesitara aprobar los pagos, sin entrar en detalles.

El mandatario ha hecho promesas similares en el pasado que nunca se concretaron, como la de entregar a los estadounidenses cheques de 2.000 dólares provenientes de los ingresos por aranceles y cheques de 5.000 dólares financiados con los ahorros generados por los drásticos recortes de puestos de trabajo en el gobierno federal.

¿Cuánto costaría?

Hay aproximadamente 276,8 millones de adultos de 18 años o más en Estados Unidos, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Entregar 5.000 dólares a cada uno supondría un desembolso de 1,384 billones de dólares.

Trump dijo que tenía como objetivo a «todos los estadounidenses». Limitar los pagos a los ciudadanos estadounidenses reduciría esa cifra a unos 1,27 billones de dólares.

Durante la pandemia de covid, el Congreso aprobó pagos para contribuyentes que cumplían ciertos requisitos de ingresos y sus dependientes, un enfoque más restringido que reduciría aún más el costo.

Las tres rondas de cheques de estímulo por la pandemia aprobadas en 2020 y 2021 sumaron alrededor de 814.000 millones de dólares en total, según datos de supervisión federal.

¿Los pagos empeorarían la inflación?

Casi con toda seguridad. Este es un problema serio para Trump, que se enfrenta al enojo de los votantes por el alza del costo de vida.

Los economistas suelen referirse a este tipo de ayudas directas en efectivo como «dinero helicóptero», un término que describe pagos sin condiciones realizados por un banco central, destinados a sacar a una economía de la deflación. Esto es lo contrario a la presión de precios que Estados Unidos enfrenta ahora.

La inflación al consumo en el país se sitúa en el 3,4%, muy por encima del objetivo a largo plazo fijado por el banco central del 2%. Así que inyectar aproximadamente 1,27 billones de dólares en manos de los consumidores impulsaría la demanda en una economía donde los precios ya están subiendo, en parte debido al choque energético provocado por la guerra con Irán.

Una investigación publicada por el Banco de la Reserva Federal de San Luis señaló que los estímulos fiscales durante la pandemia, que también incluían apoyo para las empresas, añadieron alrededor de 2,6 puntos porcentuales a la inflación en Estados Unidos.

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– ¿Los aranceles podrían financiar esta promesa? –

No será en un futuro cercano. El gobierno recaudó una cifra récord de 195.000 millones de dólares en aranceles aduaneros en el año fiscal 2025, lo que significa que un desembolso de 1,4 billones de dólares consumiría aproximadamente siete años de ingresos procedentes de las políticas comerciales de Trump.

Además, la Corte Suprema anuló en febrero los aranceles emblemáticos de Trump, lo que obligó al Departamento del Tesoro a reembolsar a los importadores con intereses, y los ingresos aduaneros netos fueron negativos de mayo a julio.

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Tax Foundation, un think tank que reúne expertos de tendencia conservadora, estima que gastar más de 1 billón de dólares en un nuevo programa de pagos únicos «haría que el déficit se disparara hasta casi 3 billones de dólares», incluso con los ingresos procedentes de los aranceles que Trump mantiene.

– «Corrupto» e «imprudente» –

La reacción demócrata a la propuesta de Trump fue demoledora.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, condenó la promesa diciendo que proviene «del hombre más corrupto que jamás haya ocupado el Despacho Oval».

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«Después de enfermarlos y empobrecerlos más con su guerra, Donald Trump ahora quiere comprar sus votos con 5.000 dólares de dinero manchado con sangre financiado por los contribuyentes», dijo Newsom en X.

El representante demócrata por Maryland,Jamie Raskin, aseveró que la promesa de Trump era solo la última maniobra de una «presidencia increíblemente imprudente y disfuncional».

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«Así que, después de sumar billones de dólares a la deuda nacional, llevándola a más de 40 billones sin precedentes, Trump ahora ofrece a todo el mundo un soborno político de 5.000 dólares («el dividendo Trump») si elegimos a los republicanos para dirigir el Congreso», dijo Raskin.

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