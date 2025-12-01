Protestas anti-ICE en Nueva York derivan en arrestos y enfrentamientos con la policía

Un manifestante bloquea un vehículo federal durante una protesta en Nueva York, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2025. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 29 de noviembre, decenas de manifestantes fueron arrestados en Nueva York durante una protesta contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Le recomendamos: “No diría que salió bien ni mal”: Trump confirma que habló con Maduro

Los manifestantes bloquearon calles y enfrentaron a la policía, denunciando las redadas migratorias y los operativos contra inmigrantes indocumentados en la ciudad. Los arrestos se produjeron en medio de enfrentamientos con agentes que intentaban despejar las zonas bloqueadas por los protestantes, según Univisión.

Inicialmente, los manifestantes se introdujeron en un garaje donde parecía que los agentes de migración pretendían salir a pie para llevar a cabo operativos. Allí bloquearon la salida de los vehículos y obstaculizaron las acciones de los oficiales, generando enfrentamientos y provocando que se produjeran varios arrestos, según CNN.

Le podría interesar: Juan Orlando Hernández, a quien Trump planea indultar, inundó EE. UU. de cocaína

Rápidamente acudieron agentes policiales al sitio, deteniendo a varios manifestantes e instalando barricadas metálicas para separar a los oficiales federales del grupo restante. Sin embargo, la intervención de las autoridades locales no logró desescalar las tensiones, que se mantuvieron elevadas durante el enfrentamiento, según The New York Times.

Cuando los vehículos lograron salir del garaje, los manifestantes corrieron tras ellos por Canal Street, lanzando macetas, botes de basura y otros objetos. En ese momento, agentes del ICE rociaron gas lacrimógeno contra la multitud para dispersarla.

Le sugerimos: Tiroteo en California: cuatro muertos y 10 heridos

“Agitadores vestidos de negro y con mochilas, pañuelos cubriendo sus caras y goggles llegaron a obstruir a los oficiales federales”, denunció en un comunicado la portavoz de ICE, Emily Covington. Dijo que la policía de Nueva York apoyó para arrestar a “múltiples agresores”.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó varios arrestos durante el incidente, aunque no precisó el número exacto de detenidos. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional no ha verificado si los agentes federales se dirigían a ejecutar una redada migratoria en ese momento.

Lea también: Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado por completo

Estas protestas se enmarcan en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, quien ha intensificado las redadas y deportaciones masivas como una de sus principales promesas de campaña y gobierno.

En sus primeros meses de mandato, la administración ha desplegado la Guardia Nacional en ciudades clave, aprobado 175 medidas antiinmigrantes y destinado 170.000 millones de dólares a operaciones de control fronterizo, generando manifestaciones en más de 20 ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com