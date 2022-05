Pulitzer especial para los periodistas ucranianos que cubren la guerra en su país

En la imagen, el equipo de The New York Times, galardonado en la categoría de información internacional por informar sobre las muertes civiles en los bombardeos aéreos liderados por Estados Unidos en Oriente Medio, en particular Irak, Siria y Afganistán. También fue premiado por su investigación sobre los letales controles de tráfico policiales en Estados Unidos.

Foto: SARAHBETH MANEY HANDOUT