Tras explosión en India aumenta el número de víctimas: 12 fallecidos y 30 heridos

La agencia antiterrorista de India encabezó el miércoles el tercer día de investigaciones sobre la explosión de un auto en la capital, cuyo saldo de muertos subió a 12, según informó una fuente médica.

El primer ministro, Narendra Modi, calificó la explosión ocurrida la noche del lunes como una “conspiración” y prometió que los responsables enfrentarán a la justicia.

“Al día de hoy tenemos 12 muertos y más de 30 heridos” en la explosión, declaró a AFP el jefe médico del hospital LNJP, Ritu Saxena. La misma fuente había informado previamente de ocho muertos y una veintena de heridos.

La policía aún no ha dado detalles de lo que causó la intensa detonación cerca del histórico Fuerte Rojo, un monumento emblemático en Nueva Delhi, la capital india de 30 millones de habitantes.

Satish Golcha, el comisario de policía de la capital, declaró a los periodistas que “un vehículo que circulaba lentamente se detuvo en un semáforo en rojo, se produjo una explosión en ese vehículo y, debido a la explosión, los vehículos cercanos también resultaron dañados”.

La detonación alcanzó al menos seis automóviles, así como varios taxis rickshaw motorizados. Esta zona es densamente concurrida.

El edificio del hospital situado a proximidad fue acordonado en medio de un fuerte despliegue policial.

Afuera del recinto se reunieron familiares angustiados al enterarse de que sus seres queridos habían sido trasladados allí. Por su parte, las autoridades parecen privilegiar la tesis de que fue un atentado.

La Agencia Nacional de Investigación, responsable de tareas antiterroristas, está a cargo de las pesquisas de la explosión, ocurrida horas después de que la policía anunciara el arresto de una pandilla y la incautación de materiales explosivos y rifles de asalto.

Las autoridades indicaron que los integrantes de la pandilla están ligados a los grupos islamistas Jaish e Mohamed, basado en Pakistán, y Ansar Ghazwat ul Hind, un grupo de Cachemira ligado a Al Qaida.

India tiene a ambas agrupaciones en su lista de organizaciones terroristas.

El ministro del Interior, Amit Shah, dijo que instruyó a la policía a “darle caza a cada uno responsable de este incidente”.

La situación se da en un contexto en el que la ciudad de Nueva Delhi enfrenta con frecuencia alertas de bomba dirigidas a escuelas, hospitales, aviones y otras instituciones o infraestructuras. Estas tienden a ser falsas, según el medio DW.

