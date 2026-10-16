Al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, no solo se le escuchó decir que cambiará el nombre del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, y pasará a llamarse el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino que también aseguró en un video: “Vamos a cometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, la identidad nacional”. Su postura…

¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?

Al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, no solo se le escuchó decir que cambiará el nombre del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, y pasará a llamarse el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino que también aseguró en un video: “Vamos a cometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, la identidad nacional”. Su postura se asemeja a la de otros líderes en el hemisferio, entre ellos el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei. Le contamos cómo surgió el término y el uso que estos dirigentes le han dado para fortalecer un discurso similar en sus países.

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¿Cuál es el origen de la palabra woke?

Este término surgió dentro de la comunidad de raza negra en Estados Unidos, asociada a la idea de estar alerta ante la injusticia social. Elijah Watson, editor de noticias y cultura del sitio web de música estadounidense Okayplayer y autor de una serie de artículos llamados “El origen de woke”, le dijo a la BBC que la palabra la usó William Melvin Kelley, quien en un ensayo publicado en The New York Times en mayo de 1962 escribió: “If you’re woke, you dig it”, que en español traduce a “si estás despierto, lo entiendes”. La palabra resurgió en medio del movimiento Black Lives Matter, en rechazo a la brutalidad policial hacia los afroamericanos, y ha ampliado su alcance a otros ámbitos.

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De hecho, como lo resumió el medio británico, el diccionario Oxford la definió en 2017 como “estar consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo”. Por su parte, el diccionario Merriam-Webster argumentó que se usa con desaprobación para referirse a alguien políticamente liberal (como en asuntos de justicia racial y social), especialmente de una manera que se considera irrazonable o extrema. Aunque este término se originó en la lucha antirracista en Estados Unidos, sectores de la derecha en el mundo le han dado un significado negativo, usándolo despectivamente contra sectores progresistas.

¿Qué han dicho De la Espriella, Trump y Milei sobre el wokismo?

En su video, el mandatario colombiano, que se posesionó al frente del Ejecutivo hace poco más de dos meses, añadió que el wokismo “desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de pugnas entre opresores y oprimidos. Esta corriente liberticida impone, a través de la violencia física y verbal, sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y, como se ha dicho, en la cultura”. En ese sentido, agregó que el Gobierno “asume una lucha abierta y frontal” contra él, que “es uno de los grandes cánceres que amenaza a la unidad nacional y a la sociedad colombiana”.

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Antes de él, el estadounidense Donald Trump, con quien ha mostrado cercanía y un alineamiento en las políticas, como lo demostró en estos días con el traslado de la embajada colombiana ante Israel en Jerusalén, se refirió en sus propios términos frente a la palabra woke. De hecho, en 2020, uno de sus ejes de campaña en busca de la reelección fue combatir a los llamados woke lefties (izquierdistas despiertos), quienes, según él, practican “fascismo de extrema izquierda”.

Más recientemente, y en medio de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, el republicano añadió: “Nuestro país ya no será woke”. A él también le ha seguido en sus pronunciamientos el presidente de Argentina, Javier Milei, quien en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos del año pasado afirmó: “El virus mental de la ideología woke es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar”.

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