¿Qué está pasando con la suspensión de visas de EE. UU.? Esto es lo que sabemos

El Departamento de Estado informó que “suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”. El anuncio, publicado en la red social X, añadió: “La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Un memorando de la entidad, conocido de primera mano por Fox News, les ordena a los funcionarios consulares rechazar visas según la ley vigente, mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación. La pausa comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que se realice una reevaluación del procesamiento de dichos documentos.

La lista de países, según el medio estadounidense, incluye a Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y más, entre ellos Colombia. Ahora bien, El Espectador consultó con la Embajada de Estados Unidos al respecto, pero no recibió una confirmación oficial. Además, el documento no se ha dado a conocer públicamente, más allá de que Fox News aseguró haber tenido acceso a él.

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de “basura” que deberían “regresar” al país de “donde vinieron” y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado informó el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump al poder, un récord en un año. Además, el Departamento de Seguridad Nacional detalló el mes pasado que la administración republicana ha deportado a más de 605.000 personas y que otros 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

