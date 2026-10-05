El expresidente Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la derecha y ultraderecha brasileñas, ungió a su hijo…

Sin el carisma de su padre, el senador conservador Flávio Bolsonaro pasó de ser un desconocido a ser favorito a la presidencia de Brasil, tras vencer por sorpresa en la primera vuelta al veterano presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Qué explica el ascenso fulgurante del primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y por qué se equivocaron las encuestas, que daban ventaja al mandatario de izquierda?

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¿Qué impulsó a Bolsonaro y por qué se pifiaron las encuestas en Brasil?

El expresidente Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la derecha y ultraderecha brasileñas, ungió a su hijo hace menos de un año, tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula.

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Flávio era un discreto senador por el estado de Rio de Janeiro y pocos creyeron que recuperaría la fuerza electoral de Jair, que perdió las elecciones de 2022 por apenas 1,8% de los votos ante Lula.

Con un gran parecido físico a su padre, el legislador asumió sin complejos su condición de "hijo de" e hizo campaña emulando en sus mitines los distintivos de su padre, como el porte de la camiseta de la selección.

"A la gente le gusta Flávio por las ideas de su padre", dijo a la AFP Marcio Braga, un exagricultor del sur de mayoría bolsonarista que emigró al estado de Sao Paulo.

"Incluso con el patriarca encarcelado, sin derechos electorales y sin realizar apariciones públicas, el nombre Bolsonaro sigue teniendo peso", dijo a la AFP Marcio Malta, politólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense.

Flávio incluso superó a su padre: obtuvo el domingo 56 millones de votos, más que el exmandatario en la primera vuelta de las elecciones de 2018 y 2022.

Antigobierno

Las encuestas mostraron una alta desaprobación al gobierno de Lula, de alrededor del 50 %.

El aumento de los precios y la inseguridad golpearon la imagen de su administración entre una población polarizada y que exige un cambio.

Oscarina de Oliveira, una cuidadora de 62 años, declaró a la AFP que tenía pensado votar por Lula, como siempre hizo, pero cambió de parecer a última hora. "Cuando llegué allí", a la urna, "me decanté por Bolsonaro. Solo para ver qué pasa, a ver si cambia algo", dijo en Rio de Janeiro.

"Votaron por cambio, la palabra es cambio", dijo Flávio en la celebración de los resultados.

Lula, icónico líder del Partido de los Trabajadores que enfrenta la última batalla de su carrera a los 80 años, también cayó a la lona en otras elecciones clave celebradas el domingo.

El bolsonarismo casi duplicó sus escaños en el Senado. Uno de ellos lo ocupará Michelle Bolsonaro, esposa de Jair.

El resultado "no me sorprendió, porque el pueblo brasileño tiene sed de cambio", dijo Lúcia Barros, una empresaria pensionada, de 72 años, en Brasilia.

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Giro regional

La derecha en la región, cobijada por el presidente estadounidense Donald Trump, celebra. Otros dirigentes conservadores afines a Washington ganaron recientemente elecciones en Colombia, Chile y Perú prometiendo una libertad que, según ellos, la izquierda no ofrece.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, ninguno de sus aliados en la región ha perdido en las urnas. El clima es de derecha.

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Para Eduardo Grin, experto de la Fundación Getúlio Vargas, Brasil "camina hacia una agenda similar" a la de Trump, "alineada" con sus política económicas y de mano dura en seguridad.

Trump ya fue cercano a Jair Bolsonaro, que como presidente destacó por su carácter confrontativo al estilo del republicano. Flávio Bolsonaro afirma ser "más moderado".

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Corrupción

Camino a las elecciones, un escándalo en el seno del tribunal supremo, relacionado con un banquero detenido por estafa, afectó principalmente la imagen de Alexandre de Moraes, un juez clave en la condena a Jair Bolsonaro y cuya figura es asociada con Lula.

La campaña del Partido de los Trabajadores reconoció que Flávio, que se había apropiado del discurso contra las instituciones como el Supremo Tribunal Federal, salió beneficiado.

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"Pasemos página. Basta de corrupción", clamó Eduardo Linhares, uno de sus votantes, de 49 años.

Sin esta crisis, "la victoria del bando de Bolsonaro habría sido menos arrolladora", estima el analista Thomas Traumann.

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Aunque durante la campaña se conoció que Flávio Bolsonaro era investigado por corrupción y lavado de dinero en un caso que involucra al mismo banquero, expertos coinciden en que logró desviar el foco hacia Moraes.

Renan Santos, un candidato que quedó fuera de la disputa por la presidencia, calificó el lunes a Flávio Bolsonaro como un hombre "corrupto", que triunfó "valiéndose de una maquinaria estructural y de su apellido".

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¿Qué pasó con las encuestas?

Por otro lado, casi ninguna encuesta pronosticó que el conservador Flávio Bolsonaro derrotaría al presidente Lula en la primera vuelta, una tendencia de subestimación de la derecha debida en parte a votantes que recelan de revelar su voto en un mundo polarizado.

"Estoy muy satisfecho porque muchos institutos de encuestas nos daban atrás", celebró el domingo el senador Bolsonaro, quien ahora parte como favorito para el balotaje del 25 de octubre contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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Hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, el candidato opositor obtuvo cerca del 47% de los votos contra el 45% de Lula.

El desacierto de las encuestas en favor de la izquierda también se ha producido en otros países en los últimos tiempos.

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El voto "avergonzado"

En Estados Unidos, muchos sondeos creyeron en un triunfo que no ocurrió de la demócrata Kamala Harris sobre Donald Trump en 2024.

En América Latina, las encuestas tampoco anticiparon el caudal de votos del ultraliberal Javier Milei en Argentina o del conservador Rodrigo Paz en Bolivia.

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Fuerzas de derecha y extrema derecha en Europa también superaron lo que auguraban los sondeos en elecciones recientes.

En muchos casos, estos partidos se presentan como un voto antisistema y capitalizan el descontento social.

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"Existe un ‘voto avergonzado’, cuando el elector no vota a un candidato por sus méritos sino por otras opciones que no gustan", dijo a la AFP Marco Carvalho Teixeira, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas.

En ese caso, el elector no confiesa su voto a la encuestadora, lo manifiesta directamente en la urna, añadió.

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El voto útil

En estas elecciones en Brasil también hubo "mucha volatilidad" de electores indecisos hasta el final de la campaña que dificultó las predicciones, dice Carvalho Teixeira.

James Bosworth, consultor y autor de Latin American Risk Report, dijo que no hubo un sesgo de las encuestas a favor de Lula sino de terceros candidatos, que sumaron apenas 8 % de los votos el domingo.

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Parte de quienes decían apoyar una tercera vía finalmente "votaron de forma estratégica", con un criterio de voto útil hacia uno de los principales candidatos, según Bosworth.

Aun así, el desacierto en estas elecciones fue menor al de la primera vuelta de los comicios de 2022.

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En esa ocasión los sondeos previeron más de diez puntos porcentuales de ventaja para Lula sobre Jair Bolsonaro, mientras que se impuso por cinco.

Ante la subestimación de los sondeos, la campaña de Flávio Bolsonaro sacó sus propios números.

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"En las últimas cuatro elecciones, la derecha brasileña tuvo 3 a 4 % arriba de lo que pronosticaban las encuestas", dijo a la AFP días antes de la primera vuelta el jefe de campaña de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho.

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