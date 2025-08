¿Qué pasa con Temu y Shein tras nueva orden de Trump que afecta a sus clientes?

Temu y Shein son plataformas atractivas para los consumidores por sus bajos precios. Sin embargo, con las medidas arancelarias de Trump, esto puede cambiar. Foto: Tomada de redes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado miércoles 30 de julio que impondrá aranceles a la mercancía pequeña que llegue desde China y Hong Kong, lo cual afectará los precios de plataformas como Temu y Shein.

Trump identificó y eliminó una laguna legal que permitía la entrada de paquetes pequeños a Estados Unidos sin ningún tipo de arancel, según lo reporta CNN. Por esto se eliminó la “exención de minimis” que permitía que estos paquetes entraran al país con un valor de US$800 o menor que este.

Las plataformas como Shein y Temu se aprovechaban de los bajos precios para enviar paquetes desde China a compradores en Estados Unidos.

“Muchos transportistas hacen todo lo posible para evadir la aplicación de la ley y ocultar sustancias ilícitas en las importaciones que pasan por el comercio internacional; la evasión, engaño e importación de drogas ilícitas es particularmente alto para los artículos de bajo valor que han sido elegibles para el tratamiento de minimis libre de impuestos”, aseguró Donald Trump al emitir el decreto.

Esto podría generar no solo problemas para los minoristas chinos, que enviaban sus productos a través de Estados Unidos por medio de estas plataformas, sino también para los consumidores que se beneficiaban de los bajos precios que estas ofrecían.

Los comerciantes chinos veían venir el cambio desde que EE. UU. empezó su guerra arancelaria en contra de China. Por esto, muchos de ellos ya habían empezado a realizar envíos masivos dentro de bodegas estadounidenses, según CNN.

“No los descarten… Para nada. Este tipo de aplicaciones chinas de comercio electrónico son muy hábiles y ágiles. “Ya tienen planes de contingencia y han tomado las medidas necesarias para cubrir los aranceles desde una perspectiva de márgenes”, aseguró Deborah Weinswig, directora ejecutiva y fundadora de Coresight Research para CNBC New York.

Según explicó Chris Tang, profesor de Gestión de la Cadena de Suministro Global en la Universidad de California en Los Ángeles, en entrevista con CNN, estas empresas no podrán escapar al aumento en los costos de importación que deberán asumir por el envío de sus paquetes.

Así estos tengan bodegas en Estados Unidos llenas de productos para enviar, en algún momento tendrán que exportar más y ahí es cuando los precios aumentarán.

“Los precios para los consumidores en EE. UU. se mantienen sin cambios mientras la plataforma transiciona hacia un modelo de cumplimiento local”, esto aseguró Temu para CNBC.

El atractivo de estas plataformas radica en los bajos precios que ofrecen por productos altamente demandados, lo que ha intensificado la competencia dentro del mercado estadounidense.

“La producción en pequeñas cantidades de Shein —donde los estilos se lanzan inicialmente en cantidades limitadas, normalmente entre 100 y 200 unidades— le permite probar y escalar productos de manera eficiente", aseguró Anand Kumar director asociado de investigación en Coresight Research para CNBC.

El decreto de Trump entrará en vigor el próximo 29 de agosto. Los aranceles serán de aproximadamente US$80 por los paquetes que lleguen de países con una tasa arancelaria menor al 16 %, US$160 si viene de un país con tasa arancelaria entre 16 % y 25 % y finalmente, US$200 por los artículos que vengan de un país con tasas arancelarias superiores al 25 %, según CNN.

Con esta decisión, según el medio económico DiMarket, las empresas estadounidenses podrían recuperar parte del terreno perdido a medida que se reduce la brecha de precios entre ellas y las empresas chinas.

Estas medidas arancelarias no acabarán con el negocio de Temu y Shein en Estados Unidos. Su objetivo principal es reducir la competencia desleal y frenar el uso de vacíos legales que permitían a los vendedores de estas plataformas enviar productos sin pagar impuestos, lo cual también servía como vía para el ingreso de mercancía ilegal, incluidas sustancias ilícitas.

