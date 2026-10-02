¿Qué pasó en la fallida ejecución de Christa Pike, quien podría quedar con daño cerebral?

Pike, quien sobrevivió a una ejecución fallida del miércoles por la noche, sufrió ampollas y ardor alrededor de los puntos de inserción intravenosa que el equipo de ejecución utilizó finalmente para administrar el fármaco, añadieron los abogados.

El equipo encargado de la ejecución utilizó al menos siete agujas para intentar localizar una vena adecuada para administrar las dosis de un fármaco letal a la reclusa de Tennessee Christa Pike, según informaron sus abogados el jueves.

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Esos detalles reforzaron la opinión de los expertos médicos externos de que Pike había sobrevivido al procedimiento porque el fármaco —pentobarbital— probablemente se extendió en el tejido que rodea el sitio de inserción en lugar de ingresar a su torrente sanguíneo.

Eso podría haber impedido que la cantidad del fármaco en su sistema circulatorio alcanzara los niveles necesarios para detener su respiración. No obstante, es posible que haya reducido sus niveles de oxígeno o debilitado su circulación lo suficiente como para causar daño cerebral permanente. Cualquier filtración del fármaco en sus tejidos también podría haber causado quemaduras químicas.

Los abogados de Pike afirmaron que ella se encontraba en estado crítico y recibía atención médica vital.

Stephen Ferrell, uno de sus abogados, señaló que, si bien los detalles del intento de ejecución coincidían con la existencia de problemas en la administración intravenosa, podrían haber intervenido otros factores.

El Departamento de Corrección de Tennessee dijo en un comunicado que “había seguido cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la oficina del fiscal general”. Las autoridades no respondieron el jueves a las preguntas sobre qué falló en la administración del fármaco.

Los expertos médicos dijeron que había señales de que dos catéteres intravenosos, en lugar de dirigir el fármaco al torrente sanguíneo, permitieron que se filtrara hacia el tejido que rodea el punto de inserción.

Eso podría haber sucedido por la forma o el lugar en el que se insertaron los catéteres, por la fragilidad de las venas de Pike o por algún otro motivo. Sus abogados señalaron que los médicos siempre habían tenido dificultades para localizar las venas al extraerle sangre y que Pike padece un trastorno sanguíneo que agrava ese problema.

Su equipo legal dijo que, durante el intento de ejecución, Pike incluso trató de ayudar al personal a colocar las dos vías intravenosas.

“Repetía una y otra vez: ‘Por favor, intenten más arriba en el hombro; por favor, intenten aquí, por favor, intenten aquí’”, dijo Randy Spivey, otro de sus abogados. Agregó que Pike les dio las gracias una vez que los miembros del personal creyeron haber establecido las dos vías.

Los casos en los que los fármacos intravenosos se filtran al tejido subcutáneo se conocen como “infiltración intravenosa” y se han citado en ejecuciones fallidas anteriores, incluidas aquellas que provocaron quemaduras químicas extensas.

Los expertos señalaron que, por lo general, los médicos experimentados en un entorno clínico podrían reconocer los signos de una infiltración intravenosa en el momento en que esta se produjera.

Los miembros de los medios de comunicación que sirvieron como testigos del intento de ejecución dijeron que Pike en un momento describió un punto de ardor en su brazo que sentía como si fuera a estallar y preguntó si eso era normal.

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“El dolor en su brazo debería haber sido una clara señal de alerta de que la vía intravenosa se estaba infiltrando”, dijo Mark Heath, profesor asistente de anestesiología en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

Joel Zivot, profesor de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien dijo que había sido contratado previamente por los abogados de Pike como experto médico, dijo que tal suceso habría causado el tipo de reacción que describieron los testigos.

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El resultado, dijo, podría haber sido la filtración de una solución altamente alcalina en el brazo de Pike. “Esencialmente, han inyectado cloro en el tejido de su brazo”, dijo Zivot.

Agregó que hablaba a título personal y no en nombre del equipo legal de Pike, y que no tenía conocimiento directo de lo que ocurrió durante el intento de ejecución.

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Tras haber examinado los registros médicos de Pike antes del intento de ejecución, Zivot dijo que ella también era susceptible a una infiltración intravenosa. Los abogados de Pike habían argumentado previamente que el procedimiento podría ser agonizante para ella, en parte porque tiene venas pequeñas.

“Su sistema venoso era pequeño, y podría haber cierta fragilidad ahí”, dijo Zivot. “Si introduces una gran cantidad de una sustancia cáustica en una vena pequeña como esa, bajo presión, va a reventar”.

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Afirmó que las propiedades químicas del fármaco letal, el pentobarbital, hacen que pueda quemar los tejidos y la piel durante las ejecuciones.

El pentobarbital es un barbitúrico que puede tratar convulsiones; funciona deprimiendo la actividad en el sistema nervioso. Es un fármaco fundamental para la eutanasia de animales. El fármaco también se ha utilizado en estados que disponen de asistencia médica legal para morir.

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Su efecto principal es detener la actividad eléctrica en el cerebro, incluidas las neuronas en el tronco encefálico que controlan la respiración. El cuerpo entra en un estado similar al coma, seguido de insuficiencia respiratoria y paro cardíaco.

El gobierno federal adoptó el pentobarbital como único fármaco para las inyecciones letales durante el primer mandato de Trump.

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Bajo el mandato del presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia abandonó su uso después de que una revisión del Departamento de Justicia en enero de 2025 concluyó que seguía habiendo una “incertidumbre significativa” sobre si el uso del fármaco para inyecciones letales “causa dolor y sufrimiento innecesarios”.

El actual gobierno del presidente Trump ha restablecido su uso y ha dicho que también recurrirá a los pelotones de fusilamiento.

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En el caso de Pike, los expertos médicos dijeron que otra posibilidad era que hubiera habido algún problema con el pentobarbital en sí.

El principal fabricante de pentobarbital ha restringido el uso del fármaco en ejecuciones, señaló la revisión del Departamento de Justicia. Como resultado, los estados han recurrido a empresas químicas y farmacias de fórmulas magistrales, que están menos reguladas.

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“¿Es posible que el pentobarbital en sí, de alguna manera, no estuviera constituido adecuadamente?”, dijo Zivot. “¿Podría haberse degradado? ¿Podría haber caducado? Todas esas cosas son posibles”.

Casi inmediatamente después de que se adoptó por primera vez la inyección letal en Estados Unidos a finales de la década de 1970 —presentada como un método de ejecución más medicalizado y menos doloroso—, comenzaron a producirse ejecuciones prolongadas o fallidas.

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En parte, esto se debía a que las inyecciones solían ser administradas por personal penitenciario con escasa formación médica. La mayoría de los médicos y anestesiólogos se negaban a asesorar o participar en el proceso por motivos éticos.

En 2009, el fabricante de uno de los fármacos clave, el tiopental sódico, interrumpió su producción en Estados Unidos. Otras compañías farmacéuticas prohibieron el uso de sus productos para ejecuciones.

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Los estados se apresuraron a conseguir los fármacos, recurriendo a farmacias de formulación magistral y a prácticas de legalidad cuestionable, como préstamos de los medicamentos entre estados o importar fármacos etiquetados para uso veterinario. En una ocasión, la Administración para el Control de Drogas (DEA) llegó incluso a incautar las existencias de fármacos para inyección letal del estado de Georgia.

Los reclusos argumentaron ante el tribunal que la inyección letal no eliminaba el dolor ni el sufrimiento, sino que simplemente los ocultaba. “No es el método más humano, sino el que tiene apariencia de serlo”, afirmó Corinna Lain, profesora de Derecho y autora de Secrets of the Killing State: the Untold Story of Lethal Injection, publicado el año pasado.

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En respuesta a las controversias, los estados rodearon el proceso de secretismo y aprobaron leyes que impedían al público conocer detalles como la procedencia de los fármacos y las dosis empleadas.

Los abogados de Pike declararon el jueves que esperaban que se conservaran los registros que les permitieran averiguar qué había salido mal durante la ejecución. Señalaron que llevaban tiempo advirtiendo ante el tribunal que las condiciones médicas de Pike podían causar complicaciones, pero que dichas advertencias fueron desatendidas.

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Spivey, su abogado, indicó que, entre las al menos siete agujas utilizadas para intentar canalizar una vía intravenosa en el brazo izquierdo de Pike, había una que parecía estar doblada al ser retirada tras un intento fallido.

Cualquiera que sea la razón por la que fracasó la ejecución, dijeron los expertos médicos, la posibilidad de que Pike hubiera sufrido los efectos de una dosis no letal de pentobarbital durante un periodo prolongado creaba un riesgo de daño cerebral duradero.

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“Podría estar enfrentando complicaciones médicas profundas”, dijo Zivot.

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