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¿Qué pasó en la fallida ejecución de Christa Pike, quien podría quedar con daño cerebral?

Una mujer condenada a muerte sobrevivió tras recibir dos dosis letales de pentobarbital. Los expertos analizan lo que pudo haber salido mal.

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Benjamin Mueller y Shaila Dewan | The New York Times
Christa Pike, quien se convertiría en la primera mujer en recibir la pena de muert en ese Tennessee en más de 200 años.
Christa Pike, quien se convertiría en la primera mujer en recibir la pena de muert en ese Tennessee en más de 200 años.
Foto: EFE - Correccionales de Tennessee

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El equipo encargado de la ejecución utilizó al menos siete agujas para intentar localizar una vena adecuada para administrar las dosis de un fármaco letal a la reclusa de Tennessee Christa Pike, según informaron sus abogados el jueves.

Pike, quien sobrevivió a una ejecución fallida del miércoles por la noche, sufrió ampollas y ardor alrededor de los puntos de inserción intravenosa que el equipo de ejecución utilizó finalmente para administrar el fármaco, añadieron los abogados.

Esos detalles reforzaron la opinión de los expertos médicos…

Por Benjamin Mueller y Shaila Dewan | The New York Times

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