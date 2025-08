¿Qué sabía Trump sobre Virginia Giuffre, delatora de Epstein?

Virginia Giuffre fue la trabajadora que Epstein “robo” de uno de los clubes de Trump. Luego, ella sería una de las víctimas que denunció a Jeffrey Epstein por abuso. Foto: El Espectador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta semana que una de las razones por las que rompió su amistad con Jeffrey Epstein hace 20 años fue porque este le “robó” a una empleada de su club Mar-a-Lago: Virginia Roberts Giuffre, quien denunció a Epstein por trata de personas y abuso sexual. La declaración la hizo ante un grupo de periodistas.

“Y por cierto, ella no tuvo ninguna queja sobre nosotros, como bien saben, ninguna en absoluto”, afirmó Trump en el Air Force One el martes, mientras regresaba de Escocia.

Según el Daily Beast, los reporteros le preguntaron a Trump si sabía por qué Epstein se había acercado a Virginia Giuffre en ese preciso momento.

“No sé realmente por qué”, contestó Trump, “pero dije que si estaba llevándose a alguien de Mar-a-Lago o haciendo lo que sea que estuviera haciendo, no me gustaba. Lo echamos, no lo queríamos en el lugar. No me gustaba”, afirmó el mandatario.

Giuffre fue una de las testigos más importantes del caso de Jeffrey Epstein al demandarlo a él y al príncipe Andrés de Inglaterra, de abuso sexual y trata de personas. Giuffre se había vuelto una activista por las mujeres víctimas de abuso sexual creando su propia organización, Victims Refuse Silence, pero en abril del 2025 se quitó su propia vida en Australia.

La familia de la víctima aseguró en un comunicado a la prensa que las afirmaciones de Trump eran “sorprendentes” y cuestionaron si el mandatario tenía conocimiento de las violencias que ejercía Epstein hacia Giuffre.

“Fue impactante escuchar al presidente Trump mencionar a nuestra hermana y decir que sabía que Virginia había sido ‘robada’ de Mar-a-Lago. Eso nos lleva a preguntarnos si estaba al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, especialmente considerando su declaración dos años después de que su buen amigo Jeffrey prefiere a las mujeres jóvenes. Nosotros y el público exigimos respuestas; las sobrevivientes lo merecen”, añadió la familia.

El hermano mayor de Giuffre, Sky Roberts, aseguró que les indignó profundamente el uso de la palabra “robada” con el que el presidente se refirió a su hermana.

“Nos sorprendió, especialmente el uso del término ‘robada’, porque ella no es un objeto, es una persona”, aseguró Roberts para NBC News. “Es madre, es hermana y fue reclutada por Maxwell, no fue robada, fue reclutada”, añadió.

Además, la familia le pidió al mandatario que rechace cualquier intento de Ghislaine Maxwell —la expareja de Epstein, condenada a 20 años de prisión por trata de personas— de obtener inmunidad a cambio de entregar información.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump solo habló de ella porque los reporteros le preguntaron y negó la idea de que Trump estuviese involucrado en los actos de abuso de Epstein.

“Él no la mencionó, el hecho sigue siendo que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club por comportarse de forma repugnante con sus empleadas”, dijo Leavitt en un comunicado.

