¿Qué sigue en el caso NVIDIA? 

Durante las últimas semanas se venía hablando de una posible burbuja de la inteligencia artificial (IA) en general, marcada por altísimos costos de inversión en infraestructura física y requerimientos energéticos. El fenómeno es global: en China, el índice de Shanghai registró…

NVIDIA es una empresa icónica y pionera no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Lo que pase con ella es de importancia capital. Además, todo su trabajo es tecnología de punta en la industria de los semiconductores y otros sectores altamente estratégicos.

Durante las últimas semanas se venía hablando de una posible burbuja de la inteligencia artificial (IA) en general, marcada por altísimos costos de inversión en infraestructura física y requerimientos energéticos. El fenómeno es global: en China, el índice de Shanghai registró descensos en el sector, cercanos al 40 % entre julio y octubre, en parte por el endurecimiento de la posición estratégica estadounidense, pero también por razones internas.

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Esta caída ha impactado sectores diversos: modelos de IA (impulsada en gran medida por la competencia de DeepSeek, también de origen chino), componentes ópticos de alta velocidad, chips y semiconductores. Algunos observadores interpretan el caso chino más bien como la corrección de una burbuja. En efecto, los bajos costos de los servicios de DeepSeek —hoy por hoy, al parecer, la empresa de IA más competitiva— se vieron complementados por grandes inversiones de Alibaba y Xiaomi, lo que pudo haber afectado a compañías chinas medianas y pequeñas, todo ello con el visto bueno del Estado.

No obstante, en EE. UU. el jueves 5 de noviembre Wall Street sufrió su peor jornada en el segmento tecnológico, desde la pandemia de 2020. El Nasdaq retrocedió un 6 % ese día. La baja afectó también a los proveedores eléctricos de centros de datos y provocó descensos en Asia, de hasta el 8 %. Como se ve, el asunto es general y venía desde hace algunos meses, pero se agudizó luego de las elecciones en EE. UU. Ello, por los temores sobre regulación federal en materia de IA, así como por posibles restricciones ambientales para la construcción de nuevos centros de datos y frenos a su alto consumo eléctrico.

A mitad de esta semana se registró un ligero repunte, probablemente porque se percibió que eventuales leyes con restricciones ambientales severas podrían ser bloqueadas por el presidente Trump. Un día clave es el próximo martes 17 de noviembre, fecha en la que debe publicarse el balance trimestral de NVIDIA, el mayor proveedor del sector.

Los grandes desarrolladores de IA en Occidente dependen drásticamente tanto de los componentes como del software de NVIDIA. Incluso, la firma se ha convertido en una especie de banco de segundo piso, pues financia el costo de sus propios productos a sus principales compradores. Por esta vía, NVIDIA se ha vuelto accionista de empresas como OpenAI, Anthropic, Google y Meta, sin que ello parezca infringir la normativa estadounidense.

Su fundador y CEO por varias décadas, Jensen Huang, ha renunciado esta semana a sus tres cargos en la compañía: presidente, director ejecutivo y miembro del directorio. Una de las vicepresidentas y directora financiera ha asumido de manera interina, mientras el directorio logra encontrar quién reemplace a Huang. El compromiso es que todas las operaciones, entregas y desarrollo de nuevos productos puedan proseguir sin interrupción.

Poco importa si se trataba de un asunto afectivo, o de exceso de hormonas de Huang. El tema de fondo es su involucramiento con Mei-Ling Chien (conocida también como Alice Huang), ciudadana china con residencia en Singapur, directora de una empresa llamada Megaspeed, con vínculos con Hong Kong. Al parecer, esa empresa —que funcionaba o funciona en una oficina muy pequeña— compró cerca de 7.000 millones de dólares en procesadores avanzados de NVIDIA. El problema es que, aparentemente, esos procesadores fueron a parar a Alibaba, el Amazon chino, y de allí a otras empresas del sector tecnológico. Se habla de unos 240.000 procesadores avanzados vendidos a compañías chinas, por un valor estimado de 7.500 millones de dólares (un poco más que la suma de los ingresos de todo el Grupo Aval de Colombia en un año).

Sin embargo, no hay que excluir que, en el fondo, Jensen Huang estuviera implementando un mecanismo de doble vía. Lo que los políticos perciben como una rivalidad descarnada entre EE. UU. y China podría no ser la motivación real del directivo. Él siempre ha sostenido que el embargo de unidades avanzadas al gigante asiático solo ha incentivado que allí desarrollen sus propios sistemas; para muestra, un botón: DeepSeek, capaz de operar con menor gasto energético y a costos más bajos para el usuario, que los cuatro grandes modelos occidentales. Es factible que existieran acuerdos de intercambio para alcanzar confluencias tecnológicas y, por supuesto, comerciales.

La transición deberá manejarse con inteligencia, por varias razones. La compañía tiene un diseño muy distinto al de la mayoría de las grandes corporaciones del mundo: su organigrama es plano, sin gerentes generales por unidad, ni la figura de un director de operaciones. Huang se entendía directamente con unos 60 vicepresidentes; todo pasaba por él. Quizás solo él tenía o tiene en su cabeza la totalidad de la compañía.

En segundo lugar, si ha habido violaciones a las leyes de comercio y la seguridad nacional de EE. UU., habrá probablemente sanciones no solo a Huang, sino también a la empresa. Finalmente, mucho dependerá de lo que se conozca el próximo martes 17 de noviembre, fecha en la cual está previsto que se dé a conocer el informe trimestral de NVIDIA.

Es posible que ese informe sea positivo. La alternativa para salir airosos de la crisis, sería que aceptaran un monitoreo cercano por parte del gobierno de EE.UU. o por algún consorcio independiente. Así acallarían las aprehensiones de seguridad nacional. Ahora bien, en lo económico, NVIDIA tiene pedidos acumulados por más de 500 mil millones de dólares y compromisos de suministro por unos 280 mil millones (para entender la magnitud, el presupuesto colombiano del año 2027 se calcula en menos de 200 mil millones). Además, la demanda física de infraestructura de IA sigue superando la oferta. El futuro de NVIDIA y de la IA en general, no se ve comprometido por ahora.

*Diego Cardona C

PhD en Relaciones Internacionales

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