¿Quién es el nuevo director de Migración Colombia y qué enfrenta en su cartera?

Carlos Fernando García Manosalva es el nuevo director general de Migración Colombia. Militó con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el M19. La persecución por su militancia lo llevó a exiliarse luego en Europa. Acompañó a Petro como subdirector de asuntos internacionales durante su periodo como alcalde de Bogotá y volvió a trabajar con él en su Unidad de Trabajo Legislativo durante su último periodo como senador.

Es politólogo de formación y tiene un postgrado en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, según se dijo en el trino donde Migración Colombia anunció el nombramiento.

Durante la ceremonia de posesión, en la que Petro nombró a varios funcionarios, le habló primero a García y su primera orden fue levantar “todas las órdenes de prohibición de entrada al país que expidió el pasado gobierno por sectarismo político”.

Se sabe que su principal tarea será ocuparse de la migración proveniente de Venezuela. El nombramiento ocurre tras una espera larga: se da dos días después de que el mismo Petro hiciera presencia en la frontera colombo-venezolana para su reapertura; un mes después de la posesión del embajador en Venezuela, Armando Benedetti; y casi dos meses después de la posesión del presidente Gustavo Petro.

Uno de los retos de García será garantizar que el Estatuto Temporal de Protección a migrantes venezolanos, emitido durante el gobierno Duque, logre cubrir a los más de dos millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia escapando de la crisis en su país. Al respecto, el presidente emitió una imprecisión durante la posesión de García: “[el estatuto] les permite permanecer en Colombia, pero no acceder a derechos”. Es cierto que con el estatuto, los y las venezolanas no acceden a derechos políticos y no gozan del mismo estatus que tienen los nacionales. Sin embargo, el objetivo de dicho estatuto es, precisamente, garantizar los derechos humanos. Por eso, quienes acceden al Permiso por Protección Temporal (PPT), establecido en el estatuto, pueden hacerse con un estado regular pese a haber ingresado irregularmente al país. Tanto es así que en 2022 ha aumentado la afiliación al sistema de salud subsidiado por parte de migrantes, gracias al PEP y cada vez más migrantes de Venezuela acceden a un pase conducción.

Sin embargo, el presidente afirmó que ese estatuto debía fortalecerse y en eso coincide María Clara Robayo, docente e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario: “la tarea ahora será socializar más”. De acuerdo con Migración Colombia, al momento (28/09/2022) se han entregado 1.440.235 de PPT. El nuevo director deberá garantizar que los 2.460.277 inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos se hagan con el PPT, es decir, emitir poco más de un millón de esos permisos.

En la posesión, Petro enunció otro reto: la seguridad de los migrantes que atraviesan la selva del Darién para cruzar a Panamá. “Hay quienes nos piden que los devolvamos [a los migrantes], pero debemos tener una ruta de asistencia. Es mejor que haya presencia estatal para las personas que están recorriendo esa ruta de la muerte. Ojalá no la recorrieran, pero me parece mejor que el Estado esté a que no esté”, dictó el presidente. Violencia física, sexual y el asalto son algunos de los abusos que viven los migrantes que atraviesan la selva. Muchos, además, son víctimas de ‘coyotes’, personas a menudo aliadas con bandas criminales que cobran altas tarifas para ayudar a los migrantes a cruzar. Al respecto, el pasado 21 de julio Naciones Unidas estimó que cerca de 50 mil personas llegaron a Panamá por esa vía, y va en aumento.

