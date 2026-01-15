¿Quién es Félix Plasencia, el enviado de Delcy Rodríguez a Washington?

Félix Plasencia fue embajador de Venezuela en Colombia. Foto: AFP - CRISTIAN HERNANDEZ

Un enviado de Delcy Rodríguez, nueva líder del régimen chavista en Venezuela, viajaría este jueves a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses, informó The New York Times en las últimas horas.

Se trataría de Félix Plasencia, un experimentado diplomático, excanciller venezolano, que llegaría a la capital de Estados Unidos el mismo día en que Donald Trump y la líder opositora y premio nobel de paz María Corina Machado tienen previsto reunirse en la Casa Blanca para almorzar.

No en vano, la coyuntura ha sido vista como una competencia por la atención del presidente republicano.

El objetivo de Plasencia sería seguir allanando la maltrecha relación que existe desde hace años entre Washington en Caracas, con avances en la reapertura de la embajada de Venezuela, según fuentes del diario neoyorkino.

En paralelo, diplomáticos estadounidenses, encabezados por el encargado de negocios en la embajada en Bogotá, John McNamara, quien cumple la misma función para Venezuela, viajaron a Caracas la semana pasada para hacer lo propio.

Sin embargo, según fuentes citadas por el Times, McNamara no se reunió con altos cargos venezolanos durante la visita.

Ambos países rompieron relaciones en 2019, durante la primera administración de Trump, con el cierre de embajadas que eso implicó.

Como señaló The New York Times, el viaje de Plasencia, el primero que hace oficialmente a Washington un enviado del gobierno venezolano en años, “pone de relieve la rapidez del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero”.

¿Quién es Félix Plasencia?

El diplomático de carrera, de 53 años, actualmente es embajador de Venezuela en Reino Unido. Ha sido vicecanciller (2018), ministro de Turismo (2019) y canciller (2021).

Sin embargo, si su nombre suena familiar, es porque también fue una figura clave en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela tras la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Plasencia, quien venía desempeñándose como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, fue nombrado embajador en Bogotá por Nicolás Maduro en 2022 y se mantuvo como su representante en el país hasta febrero de 2023, cuando en su reemplazo fue nombrado Carlos Martínez.

Plasencia también ha sido el más alto representante diplomático de Caracas en China y Rusia.

Educado en Europa, tiene formación en Estudios Internacionales, con una maestría en Estudios Europeos en la Universidad Católica de Lovaina y un posgrado en Estudios Diplomáticos del New College de la Universidad de Oxford de Reino Unido.

Se incorporó al cuerpo diplomático de Venezuela en 1991 bajo la administración de Carlos Andrés Pérez. Tras el ascenso del chavismo, se mantuvo en sus funciones.

Se dice que es muy cercano a Delcy Rodríguez, quien, en su función como canciller en 2014, lo nombró director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante su paso por esa cartera, depuró a los diplomáticos de carrera que no eran considerados simpatizantes del chavismo ordenando su jubilación anticipada, según reportes de prensa.

