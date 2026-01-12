Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa

El papa León XIV y María Corina Machado se reunieron: esto le pidió al pontífice

El Vaticano no proporcionó ningún detalle. El nombre de la opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP y Redacción Mundo
12 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Una imagen proporcionada por US Vatican Media muestra al papa León XIV (izq.) reunido con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en la Ciudad del Vaticano, el 12 de enero de 2026.
Una imagen proporcionada por US Vatican Media muestra al papa León XIV (izq.) reunido con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en la Ciudad del Vaticano, el 12 de enero de 2026.
Foto: EFE - US VATICAN MEDIA HANDOUT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El papa León XIV recibió el lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, según un breve comunicado del Vaticano.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana, una fiel católica, figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.

Vínculos relacionados

Trump se fijó en Delcy Rodríguez y no en Ma. Corina Machado basado en un análisis de la CIA
María Corina Machado promete regresar a Venezuela “lo antes posible”
Por qué Trump negocia con Delcy Rodríguez y dejó de lado a Machado, según NYT

Sin embargo, el equipo de comunicaciones de Machado aseguró que “durante la audiencia privada, la líder venezolana pidió al pontífice interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela”.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, comentó Machado, según un comunicado.

De acuerdo con ese documento, Machado también conversó con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y nuncio en Venezuela (2009-2013).

Además, se han conocido fotos del encuentro. Vestida de negro, como dicta el protocolo, y con un rosario al cuello, como con frecuencia aparece Machado, una devota de la Virgen María, la venezolana posó junto al pontífice.

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso en casa.

Tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Machado “no goza de apoyo ni de respeto en su país”. Sin embargo, dijo que se reuniría con ella esta semana.

En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa peruanoestadounidense pidió “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

No se descarta que luego de su visita a Washington, Machado continúe su viaje hacia destinos como Bogotá, Colombia, país que alberga a la mayoría de los venezolanos en el exilio, casi tres millones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia AFP

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

papa León XIV

María Corina Machado

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.