El papa León XIV y María Corina Machado se reunieron: esto le pidió al pontífice

Una imagen proporcionada por US Vatican Media muestra al papa León XIV (izq.) reunido con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en la Ciudad del Vaticano, el 12 de enero de 2026. Foto: EFE - US VATICAN MEDIA HANDOUT

El papa León XIV recibió el lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, según un breve comunicado del Vaticano.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana, una fiel católica, figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.

Sin embargo, el equipo de comunicaciones de Machado aseguró que “durante la audiencia privada, la líder venezolana pidió al pontífice interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela”.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, comentó Machado, según un comunicado.

De acuerdo con ese documento, Machado también conversó con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y nuncio en Venezuela (2009-2013).

Además, se han conocido fotos del encuentro. Vestida de negro, como dicta el protocolo, y con un rosario al cuello, como con frecuencia aparece Machado, una devota de la Virgen María, la venezolana posó junto al pontífice.

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso en casa.

Tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Machado “no goza de apoyo ni de respeto en su país”. Sin embargo, dijo que se reuniría con ella esta semana.

En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa peruanoestadounidense pidió “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

No se descarta que luego de su visita a Washington, Machado continúe su viaje hacia destinos como Bogotá, Colombia, país que alberga a la mayoría de los venezolanos en el exilio, casi tres millones.

