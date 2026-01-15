Reunión de Trump y María Corina Machado: ¿a qué hora es y quiénes la acompañan?

María Corina Machado será recibida por Donald Trump al mediodía de este jueves en la Casa Blanca. Foto: EFE - STIAN LYSBERG SOLUM

Este jueves se llevará a cabo el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz. La cita se concretará días después de la captura de Nicolás Maduro, quien permanece en una cárcel de Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico, y de la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina del país vecino.

Lo que se sabe es que ambos tendrán un almuerzo en la Casa Blanca, previsto para las 12:30 (hora de Washington), según la agenda oficial del dirigente republicano, en un comedor privado del recinto presidencial. La reunión se llevará a cabo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

Se sabe que la opositora estará acompañada de un grupo de colaboradores aglutinados en el Comando Con Venezuela, como el exalcalde de El Hatillo, David Smolansky. El círculo que la respalda en la jornada de hoy está bien conectado con el entorno de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, y con congresistas republicanos de Florida, como María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Según la agenda que tiene, Machado será recibida al mediodía por Donald Trump. Posteriormente, a eso de las 3:00 p. m., estará en el Capitolio, donde tendrá un encuentro con senadores. La reunión que tendrá con Trump en la tarde de este jueves se desarrollará después de una conversación que el mandatario sostuvo con Rodríguez, en la que, de acuerdo con lo que él dio a conocer, hablaron sobre petróleo, minerales y seguridad.

A la par, un equipo chavista está tratando de reabrir canales diplomáticos con Washington. La persona a cargo de esa tarea es Félix Plasencia, cuya misión con su viaje al país norteamericano tendría que ver con la posible reapertura de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, según fuentes anónimas consultadas por The New York Times.

