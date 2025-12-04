Giovanni Mosquera, el primer líder del Tren de Aragua en la lista de los más buscados del FBI

Giovanni San Vicente o el Viejo son algunos de sus alias, según el FBI. Foto: FBI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Estados Unidos elevó el miércoles de USD 3 millones a USD 5 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, al que acusa ser líder del Tren de Aragua y quien es buscado por la Justicia estadounidense por narcotráfico y terrorismo.

Mosquera, bajo sanciones estadounidenses desde junio de 2024, es el primer miembro del Tren de Aragua que aparece en la lista de los 10 más buscados del FBI, según ha detallado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

¿Qué se sabe de Giovanni Mosquera?

Mosquera, de 37 años, es de origen venezolano y, según las autoridades estadounidenses, dirige las operaciones globales de tráfico de drogas y financieras del Tren de Aragua.

De cabello negro y ojos marrones, Mosquera fue acusado por un tribunal de Texas en enero de este año por conspiración para el tráfico internacional de cocaína, así como de prestar apoyo a una organización terrorista, con base a la inclusión del Tren de Aragua en la lista de grupos terroristas.

“Mosquera Serrano tiene un impacto significativo en las actividades del Tren de Aragua aquí en los EE. UU., lo que en última instancia conduce a su designación como uno de los 10 fugitivos principales”, según el agente especial adjunto a cargo del FBI en Houston, Christopher Soyez.

Sus alias son Giovanni San Vicente o el Viejo. Según investigaciones de las autoridades, Mosquera Serrano podría estar en Venezuela o Colombia.

“Debe ser considerado armado y peligroso”, agrega el FBI.

Los otros sanciones por el Departamento del Tesoro

En paralelo, el Departamento del Tesoro incluyó a otras 11 personas en su lista de sanciones por su relación con el Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro, quien forma parte de una red de empresas del entretenimiento que de alguna forma ofrecería apoyo a la organización.

A Navarro, quien reside en Bogotá y a quien se conoce también como Rosita, se le acusa de haber ayudado a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero (con quien se cree mantiene una relación sentimental), a escapar de prisión en Venezuela en 2012.

Las autoridades estadounidenses sostienen que una parte de los ingresos generados por sus actuaciones y eventos va a parar a las arcas de la organización, que se sirve también de sus empresas y negocios para blanquear dinero.

Además de ella, Washington apunta también hacia Eryk Manuel Landaeta Hernández, guardaespaldas y manager, considerado jefe financiero del Tren de Aragua en Bogotá, hasta que las autoridades colombianas le detuvieron en octubre de 2024.

“Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red del Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com