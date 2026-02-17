Quién es José Jerí, destituido por el Congreso de Perú tras cinco meses en el poder

El anterior presidente interino de Perú, José Jerí Oré tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso este jueves en Lima, (Perú). Foto: EFE - John Reyes Mejía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 17 de febrero, el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí, quien solo duró cinco meses en el poder tras la vacancia de Dina Boluarte. Este controvertido político ha protagonizado múltiples escándalos y acumula una extensa trayectoria en la política nacional.

José Enrique Jerí Oré, de 39 años, es un político peruano militante de Somos Perú desde 2013. Fue congresista por Lima desde 2021 (reelecto en 2026), presidió el Congreso (2025-2026) y asumió como presidente interino el 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.

Dentro de Somos Perú —partido fundado en los años 90—, ocupa cargos clave como personero legal alterno, primer vicepresidente, secretario nacional de Juventudes y secretario de Doctrina, Capacitación y Formación Política. Como su candidato, logró una curul en el Congreso en las elecciones de 2021, según CNN.

Le recomendamos: Congreso de Perú destituye a José Jerí a menos de dos meses de las elecciones

El exmandatario cuenta con un máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal y trabajó previamente como asesor político y en gestión pública, ingresando al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra.

Durante su breve mandato presidencial interino de 130 días, se enfocó en medidas de seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.

En apenas una década, Perú ha tenido diez presidentes —el décimo fue Jerí—, sumido en una crisis política crónica donde seis de ellos han sido destituidos. Esto ha generado un promedio de casi uno por año en los últimos seis años.

Trayectoria y liderazgo controvertido

José Jerí ha protagonizado múltiples controversias durante su carrera, centradas en acusaciones graves que culminaron en su destitución.

También puede leer: Destitución de José Jerí avanza en el Congreso y agrava la crisis política peruana

Entre 2023 y 2025, Jerí fue denunciado por el presunto abuso sexual de una mujer de 31 años durante una fiesta en Canta; un juez le ordenó tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, medida que incumplió, lo que derivó en cargos por desacato. Aunque finalmente, el caso fue archivado, lo que provocó fuertes críticas públicas por parte del sector feminista.

Durante su breve mandato, entre 2025 y 2026 fue criticado por las reuniones clandestinas que sostuvo en una chifa de San Borja con el empresario chino Zhi Huayang —ligado al “club de la construcción chino” y proveedor estatal—, quien fue grabado encapuchado llegando a medianoche. Estos encuentros generaron sospechas de tráfico de influencias, contratos irregulares y favores en entidades públicas, contribuyendo decisivamente a las mociones de censura que precipitaron su destitución presidencial.

Adicionalmente, fue acusado de exigir sobornos entre USD 150.000 y USD 200.000 como presidente de la Comisión de Presupuesto, a cambio de incluir obras públicas en el canon. Esto fue evidenciado en audios, chats filtrados y transferencias a allegados.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com