Congreso de Perú destituye a José Jerí a menos de dos meses de las elecciones

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí por presunto tráfico de influencias, a menos de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Esta decisión se tomó en una sesión extraordinaria con múltiples mociones de censura, en medio de una crisis política que incluye investigaciones fiscales y polémicas por contrataciones irregulares durante su breve mandato desde octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte.

El pleno del Congreso aprobó la moción de censura con 75 votos a favor y 24 en contra. Fernando Rospigliosi, presidente interino del Legislativo, anunció: “La mesa directiva declara vacante el cargo de presidente del Congreso de la República, lo que implica también la vacancia de la Presidencia de la República”.

Jerí, de 39 años y del partido Somos Perú, asumió como interino al ser presidente del Congreso cuando Boluarte fue destituida por “incapacidad moral permanente”. Su gestión duró solo unos meses, marcada por acusaciones de encuentros con empresarios y nombramientos cuestionables.

Aún no se define su sucesor, pero otro congresista asumiría automáticamente como interino hasta julio de 2026, cuando tome posesión el ganador electoral. Esto agrava la inestabilidad peruana, con siete u ocho cambios presidenciales en una década.

Perú no es ajeno a esta inestabilidad: en los últimos siete años ha tenido seis presidentes, varios destituidos por el Congreso. Entre ellos Pedro Pablo Kuczynski (hasta 2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020, breve), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (interino, 2025-2026).

Esta nueva crisis política estalla a puertas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, caracterizadas por los 36 candidatos presidenciales oficializados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la crónica inestabilidad que azota a Perú.

