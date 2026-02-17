Destitución de José Jerí avanza en el Congreso y agrava la crisis política peruana

Fotografía de archivo del 20 de enero del 2026 que muestra al presidente de transición de Perú, José Jerí, hablando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en Lima (Perú). Foto: EFE - Paolo Aguilar

El presidente interino peruano, José Jerí, negó cualquier delito durante su gestión y aseguró que puede ejercer el cargo pese a dos investigaciones en su contra, la víspera de un voto de destitución en el Congreso.

La votación se realizará en momentos en que Perú se prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.

El parlamento, controlado por la derecha, se reunirá este martes en sesión extraordinaria para debatir una eventual destitución tras reunir las 78 firmas necesarias para convocar al pleno en período de receso.

A Jerí, congresista de Somos Perú -un pequeño partido de derecha-, le han dado la espalda la mayoría de sus aliados conservadores al impulsar pedidos de destitución junto con bancadas minoritarias de izquierda.

La moción de censura y destitución acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

El Ministerio Público le inició el viernes una nueva investigación preliminar por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

En enero, le abrió una primera causa por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Entre la población de Lima hay opiniones divididas.

“Esperamos que realmente puedan aprobar la censura porque ha hecho cosas en secreto”, dijo Carmen Zúñiga, de 50 años y presidenta de un comedor popular en la capital.

De otro lado, Marco Antonio Huamán, un chófer de bus de 49 años, estimó que “sería desastroso cambiarlo” porque acentuaría la inestabilidad a semanas de las elecciones.

Séptimo presidente peruano desde 2016, Jerí dirige desde el 10 de octubre un país marcado por una inestabilidad política crónica.

Jerí era jefe del Congreso cuando reemplazó a Dina Boluarte en octubre, a quien el legislativo destituyó en medio de masivas protestas por una ola de inseguridad y extorsiones en Lima y otras regiones del país. Su mandato concluye el 28 de julio.

En caso de destitución el parlamento deberá elegir a un nuevo jefe del Congreso quien automáticamente asume la presidencia interina de Perú.

