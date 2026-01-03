¿Quién manda en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro?

Chavistas salen a las calles en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos. EFE/ Miguel Gutiérrez Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela amaneció sin presidente. Estruendos y explosiones despertaron a los habitantes de Caracas alrededor de las dos de la madrugada de este sábado: un bombardeo de Estados Unidos en varias partes del país y sobrevuelo de aeronaves sacudieron la capital venezolana.

Venezuela confirmó el ataque en Caracas y en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, todos al norte del país. Minutos después, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber capturado al presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Venezuela se mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, con una Caracas en donde los negocios se mantienen en su mayoría cerrados, con poco tránsito de personas y automóviles, incluyendo la ausencia de actividad del transporte público, mientras Estados Unidos asegura que Maduro y Flores serán juzgados por narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York. Pero, sin Maduro en la presidencia, ¿quién asume el poder?

Le puede interesar: Esto está pasando en Venezuela, minuto a minuto

¿Quién manda en Venezuela?

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) explica quién asume el poder cuando no hay presidente. Pero, es clara en determinar variables sobre el cuándo y cómo sale el mandatario.

Si la falta absoluta ocurre antes de la toma de posesión, la Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional asume como presidente encargado. Debe convocar elecciones presidenciales en un plazo de 30 días consecutivos.

Si la falta absoluta ocurre durante los primeros cuatro años del período presidencial, asume el vicepresidente ejecutivo como presidente encargado, y también debe convocar elecciones en 30 días. Pero, si la falta absoluta ocurre en los últimos dos años del período, el vicepresidente ejecutivo asume la Presidencia y completa el período, sin obligación de convocar elecciones inmediatas.

La Constitución enumera expresamente: muerte, renuncia, destitución por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada, abandono del cargo, revocatoria del mandato por referendo

De acuerdo con medios venezolanos, en teoría, la ausencia absoluta de quien ocupa la presidencia debe ser suplida por la vicepresidencia de la república, en este caso a manos de Delcy Rodríguez, para convocar a una nueva elección. Pero eso no considera un caso como este, donde la ausencia de un mandatario ocurre por intervención de otro país.

De acuerdo con Sky News, la salida de Maduro se da por una negociación con Estados Unidos. Pero, esto no ha sido confirmado ni por Estados Unidos ni por nadie del chavismo. Ese escenario, haría que cambiara tambén el escenario de la sucesión y el vacío del poder.

De acuerdo con Radio Francia Internacional (RFI), además, que hay una discusión pendiente sobre la legitimidad de Nicolás Maduro y la figura de Edmundo González, que las pruebas documentadas por el centro Carter y por la oposición venezolana, dieron como ganador de las elecciones de 2024 y deslegitimando el mandato de Nicolás Maduro de alguna manera.

Entonces, lo que está también en la discusión en este momento, cuando Venezuela comienza a despertarse, ¿cuáles son los caminos para tratar de institucionalizar?

Todavía no se ha visto ninguna reacción por parte del presidente del Parlamento venezolano, que es el tercero en la línea de sucesión, que es Jorge Rodríguez, el hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien estaría en este momento en Moscú y no en Caracas.

El escenario de una eventual transición dentro del mismo movimiento del chavismo es otro escenario, cómo se reconfigura el núcleo clave del chavismo, entre otros, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Y surge otr pregunta, ¿pueden asumir Edmundo González y María Corina? Analistas consultados por Efecto Cocuyo, no ven clara esta opción, pues lo que hay ahora es un vacío de poder y mucha incertiumbre.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com