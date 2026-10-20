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Quienes certifican que el oro es limpio rara vez visitan las minas en países como Colombia

El oro que llega a bancos y casas de moneda con certificados de origen responsable también puede estar ligado al trabajo infantil, los carteles del narcotráfico y los abusos laborales. Una investigación de The New York Times revela las fallas en los controles de la industria y cómo el oro extraído en minas de Colombia y otros países logra entrar al mercado legal.

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Justin Scheck | The New York Times
ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL AMAZONIA AME3638. CURIONÓPOLIS (BRASIL), 30/09/2025.- Fotografía del 12 de septiembre de 2025 que muestra al garimpeiro Zezão analizando el material de mineral extraído del subsuelo para verificar la proporción de oro en Serra Pelada, Curionópolis (Brasil). La mina de oro de Serra Pelada, la mayor excavación artesanal a cielo abierto de la historia de Brasil, quiere volver a funcionar como antaño, aunque las peleas entre los mineros, una deuda abultada y los requisitos ambientales dificultan ese sueño. EFE/Isaac Fontana
Foto de referencia de una mina legal de Oro en Brasil.
Foto: EFE - Isaac Fontana

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La asociación que funciona como regulador de la industria ha permitido el ingreso de oro extraído en condiciones de abuso, según una investigación del Times.

En el último año, he visto a niños pequeños trabajando en minas de oro. He conocido a mineros que le pagan a un cartel de la droga por el derecho a excavar, y he visto a un niño beber de la tubería de aguas residuales de una mina subterránea. Conocí a trabajadores en Colombia cuyas manos tiemblan por la intoxicación con mercurio.

Una cosa que tienen en común es que suministran oro al…

Por Justin Scheck | The New York Times

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Comentarios
  • Marco(t2vy2)Hace 1 hora
    Falta por aquí el comentario de algún facho negacionista en donde diga que esas investigaciones son sesgadas y que la minería de oro es el sector internacionalmente más vigilado.
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