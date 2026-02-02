Identifican a los agentes que le dispararon a Alex Pretti: ambos de origen latino

Estudiantes participan de una protesta nacional contra ICE desde Nueva York. Foto: EFE - Olga Fedorova

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Documentos gubernamentales obtenidos por ProPublica revelaron las identidades de los dos agentes federales que dispararon y mataron al enfermero Alex Pretti durante las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, estado de Minnesota, el pasado 24 de enero?

La muerte de Pretti, así como la de la ciudadana Renee Good, ocurrida unos días antes también en Minneapolis a manos de agentes de inmigración, ha intensificado las críticas a la agresiva política migratoria del gobierno de Donald Trump. Demócratas y republicanos se han alineado en una rara ofensiva bipartidista para exigir transparencia sobre el uso de la fuerza.

¿Quiénes son loas agentes que le dispararon a Pretti?

Según los registros, los agentes involucrados en la muerte del enfermero son Jesús “Jesse” Ochoa, agente de 43 años de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, oficial de 35 años de la Oficina de Aduanas y Protección Frronteriza (CBP). Ambos, según ProPublica, son originarios del sur de Texas y formaban parte de la Operación Metro Surge, iniciativa de control migratorio que desplegó agentes en Minneapolis desde diciembre.

De acuerdo con medios locales, Ochoa ingresó a la CBP en 2018 y es descrito como un “entusiasta de las armas”. Gutiérrez, por otro lado, está con la agencia desde 2014 y pertenece a un equipo de respuesta especial para misiones de alto riesgo. Ambos fueron puestos en licencia administrativa mientras se desarrollan las investigaciones por la muerte de Pretti.

¿Cómo murió Pretti?

Videos grabados por ciudadanos muestran que la confrontación entre Pretti, quien trabajaba en un hospital de Asuntos de Veteranos, intervino para ayudar a una mujer que había sido derribada por un agente enmascarado de ICE. En ese momento, fue recibido con gas pimienta por parte de los agentes.

Aunque Pretti portaba un arma de fuego, por lo que fue calificado por funcionarios del gobierno como un “aspirante a asesino”, las imágenes muestran que fue desarmado antes de que se efectuaran los diez disparos que terminaron con su vida.

La opacidad en el caso ha sido tal que incluso el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció que las autoridades federales bloquearon el acceso de los investigadores estatales a las pruebas y a las identidades de los tiradores. La controversia se agrava por el hecho de que los agentes en estas operaciones tienen permitido ocultar sus rostros con máscaras, dificultando su identificación y rendición de cuentas.

Ante la presión pública, el Departamento de Justifica, acusado de encubrir pruebas sobre la investigación, anunció la apertura de una investigación civil. División de Derechos Humanos. Asimismo, Gregory Bovino, el comandante encargado de estas incursiones de alta intensidad en ciudades demócratas, fue removido de su cargo y reasignado a California.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com