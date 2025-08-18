No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Reacciones políticas desde Colombia, Venezuela y EE. UU. a las elecciones en Bolivia

Ante la derrota de la izquierda boliviana, personalidades como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Juan Guaidó y Henrique Capriles se pronunciaron luego de conocer los resultados de los comicios.

Redacción Mundo
18 de agosto de 2025 - 04:38 p. m.
Personas caminan frente al Palacio Legislativo en La Paz (Bolivia).
Personas caminan frente al Palacio Legislativo en La Paz (Bolivia).
Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS
Las elecciones en Bolivia marcaron un punto determinante en la historia reciente del país suramericano: el triunfo de Rodrigo Paz y de Jorge Quiroga, que se enfrentarán en una segunda vuelta el 19 de octubre, acabó con 20 años de liderazgo de la izquierda, en gran parte impulsada por Evo Morales. Personalidades políticas de distintos países, incluidos Colombia, Estados Unidos y Venezuela, han reaccionado ante los resultados.

La senadora colombiana María Fernanda Cabal escribió en su perfil en X, antes Twitter: "El criminal socialismo es historia en Bolivia. La derecha se impone. Es el sentido común, la defensa de la vida, la propiedad privada, la libertad de mercado y la libertad individual. En Colombia también lo lograremos".

El expresidente Iván Duque también se unió a los mensajes expresados en internet. El país “despide al socialismo del siglo XXI. En democracia, y con sentido patriótico de los candidatos, se definirá el futuro de Bolivia. Lo mismo debe suceder en Chile, Colombia y Brasil”. Un mensaje similar replicó Paloma Valencia, precandidata presidencial: “Bolivia dijo: ¡No más! Colombia también les dirá no más”.

Pero ellos no han sido los únicos en expresar sus opiniones frente a los resultados de los comicios. La congresista estadounidense María Elvira Salazar también mencionó que “la izquierda socialista ha sido aplastada en Bolivia. Después de casi dos décadas de inseguridad, inflación descontrolada y corrupción generalizada, el pueblo valiente gritó ¡Basta ya!”.

Por el lado de Venezuela, Juan Guaidó escribió en X que “Bolivia eligió en libertad y democracia”. A su parecer, “el pueblo derrotó al populismo autoritario, a los socios de Maduro, y reafirmó su compromiso con un futuro de dignidad y justicia”. Por su parte, Henrique Capriles, en un tono más mesurado, aseguró que “Bolivia abrió un camino distinto e inicia un cambio histórico que definirá su futuro”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Mundo

