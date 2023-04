¿Relaciones triangulares?

Gustavo Petro y Joe Biden durante su reunión en la Oficina Oval el pasado 20 de abril. Foto: AFP - Agencia AFP

¿Existe algún tipo de triangulación entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos? El término sugeriría que las relaciones entre los tres se afectan colectivamente. Una hipótesis que se fortaleció después de la reapertura de relaciones entre la Colombia de Gustavo Petro y la Venezuela de Nicolás Maduro y, más aún, con los hechos más recientes en el plano de las relaciones internacionales. Es decir, el viaje del mandatario colombiano a Washington y su visita a la Casa Blanca de Joe Biden, justo en la misma semana en la que el mandatario estadounidense anunció que buscará la reelección en 2024 y que, de esa manera, se revivirá el duelo Biden-Trump que fue muy reñido hace dos años, en 2023. Y en Bogotá, inmediatamente después, se llevó a cabo el encuentro para afrontar la situación de Venezuela, después del restablecimiento de relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro. Escenario movido.

La coincidencia de estas noticias es significativa. Si los dos mandatarios conservan y consolidan una comunicación fluida se podrían abrir nuevos caminos de cooperación. El hecho de que ellos han existido siempre, o casi siempre, no significa que no haya posibilidades de innovación y de profundización. En sus intervenciones en Washington, Petro fue claro en revisar la agenda tradicional que durante tanto tiempo enfatizaba en la lucha contra las drogas. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, el presidente estadounidense fue receptivo a escuchar argumentos sobre la conveniencia de ampliar la agenda bilateral y la inclusión de asuntos como la reforma agraria y el cambio de deuda externa por acciones climáticas.

La actitud de Biden hacia el presidente Petro, en fin, fue mucho más constructiva y de respuesta más rápida que la que en su momento le concedió al gobierno de Iván Duque. Quizás influyó la proximidad de su nueva campaña, en la que en algunos estados como Florida hay electorados de origen colombiano que serán cruciales, al parecer, en el nuevo duelo con Trump -si se consolida-, que se percibe apretado.

Y está el factor Venezuela, otro lado del triángulo. Petro reabrió la relación bilateral y se ha acercado a Caracas, un hecho para nada invisible en Estados Unidos. Lo curioso es que si bien Washington mantiene su discurso duro y crítico sobre el régimen de Maduro, ha enviado señales ambiguas que se han interpretado como la necesidad de recuperar y sostener vínculos en el campo energético después de la pérdida causada en una fuente tan importante como Ucrania a raíz de la situación que atraviesa por la invasión rusa. La posición de Colombia hacia su vecino venezolano ha sido recibida con interés en varios puntos del continente.

Petro, Biden y Maduro se juegan cartas diferentes. Petro, el regreso a la estratégica relación con el vecino con quien hay más intereses: migración en ambos sentidos ahora incrementada de Venezuela a Colombia; Biden, su reelección y la búsqueda de nuevas fuentes de recursos energéticos, necesarios después de la invasión a Ucrania, y Maduro, el retorno a alguna forma de normalidad. No son asuntos menores. Lo cierto es que los lazos que unen a los tres países no dependen de las agendas política y de gobierno, sino de las realidades de la economía y la situación regional. Están ahí. Y en una perspectiva como la que podría tener la campaña en Estados Unidos, en la que según varias encuestas y análisis el duelo Biden-Trump será duro y apretado, los temas que afectan a Colombia pueden adquirir valor estratégico en la campaña estadounidense, para bien o para mal, sobre todo en los estados en los que hay concentración de votos de origen en esta nación.

Porque la competencia, según las encuestas que se han conocido hasta el momento, será dura y peleada. La imagen de Biden es baja -40 por ciento- y tiene la edad más alta que ha tenido un mandatario en la historia del país. Ni el actual presidente ni su rival Donald Trump tienen una imagen positiva sólida y las perspectivas de la economía no son esperanzadoras, pues con la situación actual no se descarta, ni siquiera, una recesión durante el año de campaña. Las encuestas no alimentan las expectativas de ninguno de los dos candidatos y, en consecuencia, no hay un favorito claro. Más bien, indican que los votantes no quieren a los dos, ni a Biden ni a Trump.

Un escenario, en fin, complejo y peligroso, que hasta el momento se ha traducido en una actitud constructiva del presidente estadounidense hacia Colombia, que Petro parece haber entendido bien. Falta ver hasta dónde llega, y qué hará su gobierno para sacarle provecho.

* Excanciller y periodista

